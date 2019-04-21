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    Олімпійська чемпіонка Джима відчуває себе зайвою в збірній України

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    Юлія Джима&nbsp; - Олімпійська чемпіонка Джима відчуває себе зайвою в збірній України
    Юлія Джима 
    eurosport.com

    Українська біатлоністка Юлія Джима скаржиться на складні взаємини в команді

    Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті з біатлону Юлія Джима більше не тренується разом з командою. Наразі вона готується окремо від збірної з колишнім словенським тренером нашої національної команди Урошем Велепецом.

    Таку зміну біатлоністка пояснює упередженим, на її думку, ставленням партнерів по збірній.

    «Я думаю, я вже і так все довела, але чомусь до мене так погано ставляться, що ось, мовляв, через Джиму одні проблеми. Я ось просто відчуваю, що я всім у команді заважаю. І я серйозно не розумію, чому так», - передає слова спортсменки biathlon.com.ua.

    Останній сезон видався для Джими неоднозначним. На етапі Кубка світу в Поклюці вона виграла першу в кар’єрі на цьому рівні індивідуальну гонку. На чемпіонаті світу в Естерсунді допомогла збірній вибороти «бронзу» в естафеті. Однак фінішувала лише 37-ю в загальному заліку Кубка світу.

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