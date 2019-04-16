Біатлоністка Джима поміняла подарований Порошенком «ЗАЗ» на велосипед



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Юлія Джима Прямий

Українська біатлоністка Юлія Джима розповіла про долю подарованого сином президента автомобіль

Українська біатлоністка Юлія Джима поміняла на велосипед подарований сином Президента України Олексія Порошенка автомобіль «ЗАЗ» Sens.

Про це спортсменка повідомила в коментарі прес-службі Федерації біатлону України.

«Я вже здала на права, та авто вирішила поміняти на велосипед. Зараз саме ним їжджу містом. Але хочу придбати самокат. Чесно, я боюсь водити авто вулицями Києва. А електросамокати насправді круті. Ним можна літати вулицями та не стояти в заторах», - зазначила Джима.

Олексій Порошенко подарував Юлії Джимі авто після зимової Олімпіади-2014 в російському Сочі. Тоді жіноча збірна України з біатлону виборола золоту медаль в естафеті одразу після розстрілу мітингарів на столичному Майдані.

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