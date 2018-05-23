«Білий Барс» - перший учасник Української хокейної ліги сезону 2018/19

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Фото: УХЛ

Бронзовий призер минулого сезону подав заявку на участь в чемпіонаті України

Білоцерківський «Білий Барс» першим з усіх клубів подав заявку на участь в майбутньому сезоні Української хокейної ліги.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Нагадаємо, що прийом заявок від команд триватиме до 31 травня - клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь в чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.

Зазначимо, що майбутній сезон стане третім для Української хокейної ліги.

У першому сезоні 2016-2017 чемпіоном став «Донбас», срібним призером - ХК «Кременчук», а бронза дісталася «Кривбасу».

У сезоні 17/18 золоті медалі знову дісталися донецькому клубу, срібло - «містянам», а володарями бронзових медалей першості стали хокеїсти «Білого Барсу» і МХК «Динамо».