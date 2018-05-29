Білоцерківська «Рось» – перший чемпіон України з хокею серед аматорів

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Фото ФХУ

Три перемоги у фінальному етапі дозволили тріумфувати саме цьому колективу

Цього вікенду у місті Богуславі (Київська область) відбувся фінальній етап чемпіонату України з хокею серед аматорів.

Вперше в історії був проведений турнір найсильніших аматорських колективів з різних регіонів України, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

У першому в історії чемпіонаті взяли участь вісім команд, які перед початком змагань були поділені на дві групи.

Доля путівки до фіналу від групи А вирішувалась у протистоянні «Росі» та «Маяка». Вінницька команди вела у середині гри з рахунком 2:0, але втримати свою перевагу не змогла. За дві секунди до завершення другого періоду «Рось» скоротила розрив у рахунку, а наприкінці третього періоду перевернула все з ніг на голову. Останню шайбу Євген Степанов закидав вже у порожні ворота.

У групі Б вирішальним виявився поєдинок між «Легіоном» і «Криворізькими Яструбами», який відбувся ще у перший ігровий день. Хмельницька команда двічі відігравалась по ходу зустрічі, а в ендшпілі матчу зуміла перевести гру у додатковий час. Єдиний овертайм на турнірі тривав 190 секунд. Автором переможної шайби став Микола Романов.

У поєдинку за п’яте місце «Харківські Тигри» здолали ХК «Суми» з рахунком 5:3. Бронзові нагороди чемпіонату вибороли «Криворізькі Яструби», які переграли втомлених хокеїстів «Маяка» (6:3).

У фіналі боротьби не вийшло. Хокеїсти «Легіона» провели свій найслабший матч на турнірі та без шансів поступилися «Росі» (0:6).