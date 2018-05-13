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    Білорусь уперше з 2003 року вилетіла з елітного хокейного дивізіону

    • Сьогодні, 12:59
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    Збірна Білорусі з хокею. Фото:&nbsp;<span>Tribuna.com</span>
    Збірна Білорусі з хокею. Фото: Tribuna.com

    Збірна Білорусі зазнала шість поразок на чемпіонаті світу

    Хокеїсти національної збірної Білорусі зазнали шостої поразки на чемпіонаті світу з хокею в Данії.

    Результат поєдинку проти команди Австрії - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).

    У складі австрійців відзначилися Лейн Вівайрос, Міхаель Раффль, Домінік Цвергер та Константін Комарек.

    Білоруська збірна вперше з 2003 року залишила елітний дивізіон, посівши останнє місце у групі і не набравши жодного очка. Австрія з 4-ма пунктами завершила чемпіонат на 7-у місці у групі А і зберегла місце в еліті світового хокею.

    Нагадаємо, що Збірна Білорусі з волейболу перемогла на міжнародному турнірі в Івано-Франківську.

    Білорусь чемпіонат світу хокей
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