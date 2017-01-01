«БІПА-Одеса» змінила головного тренера
- Сьогодні, 08:04
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Колишній наставник «БІПИ» Вадим Пудзирей зосередиться на роботі в тренерському штабі чоловічої національної збірної України з баскетболу
У команді Суперліги «БІПА-Одеса» сталася тренерська заміна.
Відтепер її очолює вже екс-наставник «Динамо-Одеси» Олег Юшкін, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Асистентом Юшкіна в одеському клубі став колишній тренер другої команди «Черкаських Мавп» Олександр Ворона.
«БІПА-Одеса» зі старту нового сезону виграла 6 матчів з 11 в регулярному чемпіонаті Суперліги.
Колишній наставник «БІПИ» Вадим Пудзирей зосередиться на роботі в тренерському штабі чоловічої національної збірної.
Нагадаємо, в Одесі оголошено про створення нової баскетбольної структури в складі «БІПИ», «Динамо» та школи імені Білостінного.