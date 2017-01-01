«БІПА-Одеса» змінила головного тренера

Колишній наставник «БІПИ» Вадим Пудзирей зосередиться на роботі в тренерському штабі чоловічої національної збірної України з баскетболу

У команді Суперліги «БІПА-Одеса» сталася тренерська заміна. Відтепер її очолює вже екс-наставник «Динамо-Одеси» Олег Юшкін, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Асистентом Юшкіна в одеському клубі став колишній тренер другої команди «Черкаських Мавп» Олександр Ворона.