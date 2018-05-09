Боб Арум: Бій Ломаченка-Пакьяо все ще можливий в 2018 році

Промоутер обох боксерів вважає, що вони можуть битися між собою до кінця цього року

Український боксер Василь Ломаченко все ще може в цьому році поборотися з Манні Пакьяо. Василь Ломаченко днями проведе бій проти Хорхе Лінареса, який може дозволити українцю стати триразовим чемпіоном світу. Манні Пакьяо 14 липня битиметься з Лукасом Матіссом за пояс чемпіона за версією WBA в напівлегкій вазі. Промоутер обох боксерів Боб Арум



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Ломаченка-Пакьяо. Фото: AFP

Промоутер обох боксерів вважає, що вони можуть битися між собою до кінця цього року

Український боксер Василь Ломаченко все ще може в цьому році поборотися з Манні Пакьяо.

Василь Ломаченко днями проведе бій проти Хорхе Лінареса, який може дозволити українцю стати триразовим чемпіоном світу. Манні Пакьяо 14 липня битиметься з Лукасом Матіссом за пояс чемпіона за версією WBA в напівлегкій вазі.

Промоутер обох боксерів Боб Арум вважає, що вони можуть битися між собою до кінця цього року.

«Це може статися, якщо так вирішить Пакьяо. Зараз важко давати йому поради, тому що він дуже неохоче їх приймає, вважаючи за краще вирішувати самостійно. Він звик діяти подібним чином», - цитує Арума видання Boxing Scene.

«Пакьяо вже довгий час розмовляє зі мною з приводу бою проти Ломаченко. Він навіть хотів битися проти українця замість бою з Матіссом, але батько Василя не захотів цього бою бо хотів спочатку протестувати сина в більш легкій вазі», - сказав Арум.

Також ймовірність бою залежить від того, чи зможуть обидва боксери здолати своїх наступних суперників і при цьому обійтися без травм.

Нагадаємо, Василь Ломаченко битиметься з Хорхе Лінаресом 12 травня.

Джерело: sportarena.com