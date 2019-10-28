Боєць ММА напав на арбітра після завершення поєдинку (відео)
Боєць ММА накинувся на арбітра
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Спортсмен не зміг змиритися з поразкою
Американський боєць ММА Маркус Сурін напав на арбітра після завершення поєдинку на турнірі Bellator 232.
Суперник 38-річного Суріна Девін Пауелл провів задушливий прийом. Арбітр зупинив бій, присудивши перемогу 31-річному Пауеллу. Незгодний з цим рішенням Сурін схопив рефері за ногу та не відпускав кілька секунд.
Сурін здобув шість перемог при двох поразках у ММА. У Пауелла 10 перемог та чотири поразки.
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"If you get a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time" @devinpowell_nostosmma gets the finish at the #Bellator232