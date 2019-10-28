Боєць ММА напав на арбітра після завершення поєдинку (відео)



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Боєць ММА накинувся на арбітра Скріншот

Спортсмен не зміг змиритися з поразкою

Американський боєць ММА Маркус Сурін напав на арбітра після завершення поєдинку на турнірі Bellator 232.

Суперник 38-річного Суріна Девін Пауелл провів задушливий прийом. Арбітр зупинив бій, присудивши перемогу 31-річному Пауеллу. Незгодний з цим рішенням Сурін схопив рефері за ногу та не відпускав кілька секунд.

Сурін здобув шість перемог при двох поразках у ММА. У Пауелла 10 перемог та чотири поразки.