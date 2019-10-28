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    Боєць ММА напав на арбітра після завершення поєдинку (відео)

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    Боєць ММА накинувся на арбітра - Боєць ММА напав на арбітра після завершення поєдинку (відео)
    Боєць ММА накинувся на арбітра
    Скріншот

    Спортсмен не зміг змиритися з поразкою

    Американський боєць ММА Маркус Сурін напав на арбітра після завершення поєдинку на турнірі Bellator 232.

    Суперник 38-річного Суріна Девін Пауелл провів задушливий прийом. Арбітр зупинив бій, присудивши перемогу 31-річному Пауеллу. Незгодний з цим рішенням Сурін схопив рефері за ногу та не відпускав кілька секунд.

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    Сурін здобув шість перемог при двох поразках у ММА. У Пауелла 10 перемог та чотири поразки.

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    "If you get a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time" @devinpowell_nostosmma gets the finish at the #Bellator232

    Допис, поширений Bellator MMA (@bellatormma)

    ММА
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