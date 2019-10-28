Девид Хей: Усик не має достатньо сильного удару для надважкої ваги



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Девид Хей та Дерек Чісора Твіттер

Колишній чемпіон світу сумнівається в перспективах українця в надважкій ваговій категорії

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девид Хей прокоментував нещодавній дебют Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Британець сумнівається в перспективах українця у цій вазі.

«Він непогано виглядав у поєдинку проти Візерспуна. Але мене не вразила його ударна міць. Мені здається, у нього немає достатньо сильного удару, щоб зупиняти суперника. Також він не виглядав переконливо за ударами», - передає слова Хея Behind The Gloves.

Наразі Девид Хей є менеджером британського важковаговика Дерека Чісори. Після перемоги останнього над Прайсом у його таборі заговорили про можливість організації бою з Олександром Усиком.