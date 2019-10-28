  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Девид Хей: Усик не має достатньо сильного удару для надважкої ваги

    • Розсилка
    Девид Хей та Дерек Чісора - Девид Хей: Усик не має достатньо сильного удару для надважкої ваги
    Девид Хей та Дерек Чісора
    Твіттер

    Колишній чемпіон світу сумнівається в перспективах українця в надважкій ваговій категорії

    Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девид Хей прокоментував нещодавній дебют Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Британець сумнівається в перспективах українця у цій вазі.

    «Він непогано виглядав у поєдинку проти Візерспуна. Але мене не вразила його ударна міць. Мені здається, у нього немає достатньо сильного удару, щоб зупиняти суперника. Також він не виглядав переконливо за ударами», - передає слова Хея Behind The Gloves.

    Наразі Девид Хей є менеджером британського важковаговика Дерека Чісори. Після перемоги останнього над Прайсом у його таборі заговорили про можливість організації бою з Олександром Усиком.  

    Читайте також: Чісора жорстоко нокаутував Прайса і викликав на бій Усика (відео)
    бокс Олександр Усик Дерек Чісора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ