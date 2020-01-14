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    Боксер Усик розповів про долучення до церкви

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    Олександр Усик - Боксер Усик розповів про долучення до церкви
    Олександр Усик
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    Уперше майбутній чемпіон світу причастився в 21-річному віці

    Український боксер надважкої вагової категорії Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, як долучився до церкви. Уперше він причастився в 21-річному віці.

    «Я пам’ятаю першу церкву, до якої пішов. Самостійно. Чернігівська область, Коропський район, село Риботин. Щонеділі ми ходили туди. Дзвонар навіть давав нам бити у дзвона. У нього був такий широкий молоток і він показував, як ним бити. Ні батько, ні мати не казали: «Давай підемо до церкви, причастимо тебе». Уперше я причастився, коли мені було 21», - розповів Усик в ефірі церковного каналу «Вітражі».

    Олександр Усик неодноразово заявляв про всебічну підтримку російської церкви в Україні.

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    бокс Олександр Усик
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