Очільник МОК Бах розповів про свої стосунки з Путіним



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Президент МОК також поділився очікуваннями від рішення Спортивного арбітражного суду у справі про санкції щодо російського спорту

Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв'ю Laola1 відповів на питання про взаємини з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми працюємо з усіма урядами країн, які приймають Олімпійські ігри, а також з главами держав. Ми проводимо регулярні зустрічі. Наприклад, з президентом Еммануелем Макрона. Я також зустрічався з багатьма главами держав. У 2019 таких зустрічей було кілька десятків. Це частина нашої роботи», - сказав Бах.

Президент МОК також поділився очікуваннями від рішення Спортивного арбітражного суду у справі про санкції щодо російського спорту.

«Спортивний суд є незалежним, він повинен прийняти рішення щодо Росії. Ми турбуємося лише про дві речі: рішення повинно бути прийнято якомога швидше, а також воно повинно бути чітким і не вимагає інтерпретацій», - сказав Бах.

9 грудня виконавча комітет WADA прийняв рішення відсторонити Росію від найбільших міжнародних змагань на чотири роки за маніпуляції з даними Московської антидопінгової лабораторії.