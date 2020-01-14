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    Очільник МОК Бах розповів про свої стосунки з Путіним

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    Очільник МОК Бах розповів про свої стосунки з Путіним

    Президент МОК також поділився очікуваннями від рішення Спортивного арбітражного суду у справі про санкції щодо російського спорту

    Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв'ю Laola1 відповів на питання про взаємини з президентом Росії Володимиром Путіним.

    «Ми працюємо з усіма урядами країн, які приймають Олімпійські ігри, а також з главами держав. Ми проводимо регулярні зустрічі. Наприклад, з президентом Еммануелем Макрона. Я також зустрічався з багатьма главами держав. У 2019 таких зустрічей було кілька десятків. Це частина нашої роботи», - сказав Бах.

    Президент МОК також поділився очікуваннями від рішення Спортивного арбітражного суду у справі про санкції щодо російського спорту.

    «Спортивний суд є незалежним, він повинен прийняти рішення щодо Росії. Ми турбуємося лише про дві речі: рішення повинно бути прийнято якомога швидше, а також воно повинно бути чітким і не вимагає інтерпретацій», - сказав Бах.

    9 грудня виконавча комітет WADA прийняв рішення відсторонити Росію від найбільших міжнародних змагань на чотири роки за маніпуляції з даними Московської антидопінгової лабораторії.

    Росія Путін WADA Томас Бах МОК
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