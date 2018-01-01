  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Боксери збірної України здобули три нагороди на престижному турнірі у Болгарії

    Медалі здобули Дмитро Замотаєв, Валерій Харламов та Іван Данча
    Три нагороди здобули українські боксери на одному з найбільш престижних міжнародних турнірів найвищої категорії, який днями проходив у Болгарії, – «Странджа-2018». Дві золоті й одна срібна медалі гарантували українській команді потрапляння до трійки лідерів у загальному командному медальному заліку, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 19:19
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Медалі здобули Дмитро Замотаєв, Валерій Харламов та Іван Данча

    Три нагороди здобули українські боксери на одному з найбільш престижних міжнародних турнірів найвищої категорії, який днями проходив у Болгарії, – «Странджа-2018».

    Дві золоті й одна срібна медалі гарантували українській команді потрапляння до трійки лідерів у загальному командному медальному заліку, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Переможцями та призерами цьогорічного розіграшу змагань стали:

    - золото: Дмитро Замотаєв (Запоріжжя, вагова категорія 52 кг), Валерій Харламов (Одеса, вагова категорія 81 кг).

    - срібло: Іван Данча (Львів, вагова категорія 64 кг).

    «Надзвичайно сильними складами виступили цього року провідні боксерські країни на міжнародному турнірі «Странджа» у Болгарії. Традиційно цей турнір збирає кращих, і дуже приємно, що цей рік не став виключенням, і в такій потужній конкуренції нам вдалось здобути два золота й одну срібну медаль», - зазначив тренер збірної України Валерій Даниленко.

    «Усі наші боксери показали себе досить добре. Вважаю, що однієї медалі ми точно не дорахувалися. Мова йде про лідера нашої команди на цих змаганнях у вазі до 69 кг – Ярослава Самофалова. На мою думку, у чвертьфінальному поєдинку Ярослав був кращим за свого опонента», - додав він.

    Турнір у Болгарії став для національної збірної України другим міжнародним стартом у 2018 році. Після перших змагань, які проходили в Угорщині, в активі команди було дві золоті медалі, які здобули Тимур Беляк та Ігор Шевадзуцький.

    Таким чином, на двох стартових етапах українська збірна здобуває чотири золоті й одну срібну медалі.

    Наступним міжнародним стартом для команди стане виступ на міжнародному турнірі у Фінляндії, який пройде з 9 по 11 березня.

    бокс Збірна України Болгарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ