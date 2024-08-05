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Боксерка Нгамба приносить команді біженців першу олімпійську медаль в історії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Боксерка Нгамба приносить команді біженців першу олімпійську медаль в історії
Сінді Нгамба стала справжнім відкриттям Олімпіади, здолавши двох непростих суперниць на шляху до медалі
Фото: The Independent

Представниця вагової категорії до 75 кілограмів створила історію

Наближається до завершення боксерський турнір, де вже визначена велика кількість медалістів і серед чоловіків, і серед жінок. Вдається проявляти себе і досить нетиповим для боксу країнам: свої медалі завоювали Кабо-Верде, Панама та олімпійська команда біженців. 

Олімпійська команда біженців була сформована Томасом Бахом для того, щоб підвищити глобальну обізнаність про європейську мігрантську кризу. Вперше біженці виступили разом у 2016 році (тоді змагалося 10 спортсменів) та з кожною Олімпіадою збільшують представництво – зараз вже беруть участь в головному спортивному форумі 37 таких спортсменів. 

Головною надією на здобуття першої в історії медалі для цієї команди була боксерка Сінді Нгамба, яка має камерунське походження. З 11 років вона проживає у Великій Британії, проте через втрачені документи не мала можливості оформити громадянство. Цей процес мав завершитися цього року і Сінді повинна була представляти Велику Британію, проте на одному з кваліфікаційних відборів інша представниця цієї країни завоювала іменну ліцензію та дала можливість виступити Нгамбі лише у якості біженки. 

І Сінді Нгамба прийняла цей виклик: на Олімпіаді у ваговій категорії до 75 кілограмів вона спершу вибила одну з найбільших фавориток, канадійку Тамару Тібо, а потім виявилася краще, ніж господарка Олімпіади з Франції Давіна Мішель. Вихід до півфіналу гарантував Нгамбі щонайменше бронзу та першу в історії олімпійської команди біженців медаль!

Нагадаємо, що у боксі відбувся скандал – на Олімпіаді здобула медаль алжирка Іман Хеліф, яка провалила гендерний тест

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада документи громадянство медалі біженці

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