Боксерка Нгамба приносить команді біженців першу олімпійську медаль в історії

Представниця вагової категорії до 75 кілограмів створила історію

Наближається до завершення боксерський турнір, де вже визначена велика кількість медалістів і серед чоловіків, і серед жінок. Вдається проявляти себе і досить нетиповим для боксу країнам: свої медалі завоювали Кабо-Верде, Панама та олімпійська команда біженців.

Олімпійська команда біженців була сформована Томасом Бахом для того, щоб підвищити глобальну обізнаність про європейську мігрантську кризу. Вперше біженці виступили разом у 2016 році (тоді змагалося 10 спортсменів) та з кожною Олімпіадою збільшують представництво – зараз вже беруть участь в головному спортивному форумі 37 таких спортсменів.

Головною надією на здобуття першої в історії медалі для цієї команди була боксерка Сінді Нгамба, яка має камерунське походження. З 11 років вона проживає у Великій Британії, проте через втрачені документи не мала можливості оформити громадянство. Цей процес мав завершитися цього року і Сінді повинна була представляти Велику Британію, проте на одному з кваліфікаційних відборів інша представниця цієї країни завоювала іменну ліцензію та дала можливість виступити Нгамбі лише у якості біженки.

І Сінді Нгамба прийняла цей виклик: на Олімпіаді у ваговій категорії до 75 кілограмів вона спершу вибила одну з найбільших фавориток, канадійку Тамару Тібо, а потім виявилася краще, ніж господарка Олімпіади з Франції Давіна Мішель. Вихід до півфіналу гарантував Нгамбі щонайменше бронзу та першу в історії олімпійської команди біженців медаль!

Нагадаємо, що у боксі відбувся скандал – на Олімпіаді здобула медаль алжирка Іман Хеліф, яка провалила гендерний тест.

Олімпіада-2024. Медальний залік