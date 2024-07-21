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«Дивлюся ламповий телевізор і ношу портфель, якому 40 років»: Шольц зробив несподіване зізнання

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Дивлюся ламповий телевізор і ношу портфель, якому 40 років»: Шольц зробив несподіване зізнання
Шольц носить документи у портфелі, якому вже 40 років
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини розповів про свої старомодні звички

Федеральний канцлер Німеччини 66-річний Олаф Шольц зізнався у старомодних звичках. Він, зокрема, досі дивиться ламповий телевізор, а також носить документи у портфелі, якому вже 40 років. Про це пише видання Bild.

Зазначається, що тема випливла несподівано – на передвиборчому мітингу СДПН у Дрездені під час обговорення переходу на електроавтомобілі. Так, профспілковий діяч з Volkswagen Zwickau висловив занепокоєння поступовою відмовою уряду від субсидій на електромобілі та закликав запровадити «гальмо цін», оскільки все це загрожує скороченням робочих місць. Натомість Шольц висловив думку, що такі машини мало купують не лише через політику уряду.

За словами Шольца, уряд лише щойно зобов'язав заправні станції будувати станції швидкої зарядки, а водночас зізнався, що має вдома старий ламповий телевізор, який досі чудово працює.

Шольц пояснив це тим, що щоразу, коли дивиться на брошуру в магазині, де продають новітні телевізори, думає про себе, що через рік ці моделі все одно застаріють – і не купує їх. Так само, вважає Шольц, і з автомобілями. Утім, на його переконання, це не має відлякувати людей.

«Отже, канцлер просуває електромобілі, використовуючи аргумент, який він не використовує для свого лампового телевізора. Чи купить він тепер ще й смарт-телевізор?», – задалося питанням німецьке медіа.

Нагадаємо, з 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

Раніше стало відомо, що Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги. Йдеться про танки, БМП, системи Himars та ЗРК Iris-T. Також  до пакета допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Читайте також: Німеччина готова до перекидання військ у разі ескалації з боку Росії
Теги: Електромобілі машини документи Олаф Шольц

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