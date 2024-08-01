Скандал на Олімпійських Іграх: у боксі виступає алжирка, яка провалила гендерний тест

Перший раунд боксерського турніру у ваговій категорії до 66 кілограмів спричинив скандал

Італійська боксерка Анджела Каріні відмовилася боксувати проти п'ятої сіяної Іман Хеліф

Боксерський турнір на Олімпійських Іграх спровокував гучний скандал.

У ваговій категорії до 66 кілограмів серед жінок стався неочікуваний прецедент – до змагань Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив алжирку Іман Хеліф, яка належить до категорії атлеток з відмінностями сексуального розвитку. Ця боксерка провалила гендер-тест на останній світовій першості та не була допущена до фіналу чемпіонату світу міжнародною федерацією боксу через високий рівень тестостерону та наявність хромосом XY.

Однак на Олімпіаді МОК їй все ж дозволив виступити.

У першій сутичці випасти на алжирку не пощастило італійці Анджелі Каріні, яка в підсумку знялася після декількох влучань від африканської опонентки.

Скандал на Олімпіаді



Італійська боксерка знялася з Олімпіади під час бою з трансгендером з Алжиру. Іман Хеліф каже, що відчуває себе жінкою, тому олімпійський комітет вніс його кандидатуру у жіночу збірну.



Бій тривав рівно 46 секунд... pic.twitter.com/n9hOxtTXf9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2024

У своєму інтерв'ю після бою італійка зізналася, що, незважаючи на роки досвіду, вона не отримувала настільки сильних ударів і відчула біль в носі, тому була вимушена поберегти своє здоров'я і знятися зі змагань.

Алжирка ж продовжує виступати на Олімпіаді та заявила, що націлена спершу на завоювання медалі, а потім – на здобуття золота.

Також цю ситуація прокоментувала прем’єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні.

«Спортсменки з чоловічими генетичними характеристиками не мають допускатися до жіночих змагань», – наголосила Мелоні.

Нагадаємо, що турецький стрілець з пістолета Юссуф Дікеч став справжньою зіркою соцмереж через відсутність будь-якого спортивного екіпірування під час свого медального фіналу на Олімпіаді.

Олімпіада-2024. Медальний залік