Скандал на Олімпійських Іграх: у боксі виступає алжирка, яка провалила гендерний тест
Італійська боксерка Анджела Каріні відмовилася боксувати проти п'ятої сіяної Іман Хеліф
Боксерський турнір на Олімпійських Іграх спровокував гучний скандал.
У ваговій категорії до 66 кілограмів серед жінок стався неочікуваний прецедент – до змагань Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив алжирку Іман Хеліф, яка належить до категорії атлеток з відмінностями сексуального розвитку. Ця боксерка провалила гендер-тест на останній світовій першості та не була допущена до фіналу чемпіонату світу міжнародною федерацією боксу через високий рівень тестостерону та наявність хромосом XY.
Однак на Олімпіаді МОК їй все ж дозволив виступити.
У першій сутичці випасти на алжирку не пощастило італійці Анджелі Каріні, яка в підсумку знялася після декількох влучань від африканської опонентки.
Скандал на Олімпіаді
Італійська боксерка знялася з Олімпіади під час бою з трансгендером з Алжиру. Іман Хеліф каже, що відчуває себе жінкою, тому олімпійський комітет вніс його кандидатуру у жіночу збірну.
Бій тривав рівно 46 секунд... pic.twitter.com/n9hOxtTXf9
У своєму інтерв'ю після бою італійка зізналася, що, незважаючи на роки досвіду, вона не отримувала настільки сильних ударів і відчула біль в носі, тому була вимушена поберегти своє здоров'я і знятися зі змагань.
Алжирка ж продовжує виступати на Олімпіаді та заявила, що націлена спершу на завоювання медалі, а потім – на здобуття золота.
Також цю ситуація прокоментувала прем’єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні.
«Спортсменки з чоловічими генетичними характеристиками не мають допускатися до жіночих змагань», – наголосила Мелоні.
Нагадаємо, що турецький стрілець з пістолета Юссуф Дікеч став справжньою зіркою соцмереж через відсутність будь-якого спортивного екіпірування під час свого медального фіналу на Олімпіаді.
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