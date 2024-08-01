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Скандал на Олімпійських Іграх: у боксі виступає алжирка, яка провалила гендерний тест

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Скандал на Олімпійських Іграх: у боксі виступає алжирка, яка провалила гендерний тест
Перший раунд боксерського турніру у ваговій категорії до 66 кілограмів спричинив скандал
Фото: Reuters

Італійська боксерка Анджела Каріні відмовилася боксувати проти п'ятої сіяної Іман Хеліф

Боксерський турнір на Олімпійських Іграх спровокував гучний скандал.

У ваговій категорії до 66 кілограмів серед жінок стався неочікуваний прецедент – до змагань Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив алжирку Іман Хеліф, яка належить до категорії атлеток з відмінностями сексуального розвитку. Ця боксерка провалила гендер-тест на останній світовій першості та не була допущена до фіналу чемпіонату світу міжнародною федерацією боксу через високий рівень тестостерону та наявність хромосом XY.

Однак на Олімпіаді МОК їй все ж дозволив виступити.    

У першій сутичці випасти на алжирку не пощастило італійці Анджелі Каріні, яка в підсумку знялася після декількох влучань від африканської опонентки.

У своєму інтерв'ю після бою італійка зізналася, що, незважаючи на роки досвіду, вона не отримувала настільки сильних ударів і відчула біль в носі, тому була вимушена поберегти своє здоров'я і знятися зі змагань. 

Алжирка ж продовжує виступати на Олімпіаді та заявила, що націлена спершу на завоювання медалі, а потім – на здобуття золота.  

Також цю ситуація прокоментувала прем’єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні.

«Спортсменки з чоловічими генетичними характеристиками не мають допускатися до жіночих змагань», – наголосила Мелоні.

Нагадаємо, що турецький стрілець з пістолета Юссуф Дікеч став справжньою зіркою соцмереж через відсутність будь-якого спортивного екіпірування під час свого медального фіналу на Олімпіаді. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада бокс скандал гендер

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