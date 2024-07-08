Орбан написав листа лідерам ЄС і розповів про впевненість Путіна у поразці України

За словами Орбана, російська влада впевнена, що «час не на боці України, а на боці російських сил»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправив лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС після своїх візитів до Києва та Москви у липні 2024 року. Про це пише «Настоящее время» з посиланням на лист, з яким ознайомився розслідувальний проєкт «Система».

Лист датований 5 липня та відправлений з Азербайджану, куди Орбан вирушив після зустрічі з Путіним. Документ не призначений для широкого загалу. «Радіо Свобода» отримало його від європейського чиновника, який побажав залишитися анонімним, оскільки він не уповноважений коментувати цю тему у ЗМІ. Справжність листа підтвердили ще два чиновники ЄС.

Орбан пише, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього ЄС, а лише хотів дізнатися про позиції сторін. Він коротко згадує позицію Зеленського, але докладно переказує погляди Путіна.

За словами Орбана, російська влада впевнена, що «час не на боці України, а на боці російських сил». У розмові з угорським прем'єром Путін не згадував про російські втрати на фронті, проте багато розповідав про свої підрахунки українських втрат. Орбан із посиланням на Путіна наводить цифру в 40-50 тис. на місяць.

«Президент Росії був вражений тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню», – пише Орбан.

Про необхідність тимчасового припинення вогню Орбан говорив на спільній прес-конференції із Зеленським під час своєї поїздки до Києва. Пізніше в інтерв'ю Bloomberg Зеленський сказав, що Україна не готова на тимчасове припинення вогню, оскільки Росія може використати цей період для накопичення сил на окупованих територіях. Судячи з листа Орбана, Путін побоюється таких самих дій з боку України.

«За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не послужить прихованою передислокацією та перегрупуванням українських сил», – повідомляє Орбан.

Орбан зазначив, що і Москва, і Київ готові до мирних переговорів лише за участю обох сторін. Після саміту світу у Швейцарії Україна заявила, що наступного саміту запросить Росію. Це єдиний момент у листі, коли Орбан детально переказує позицію України щодо переговорів.

Орбан переказує думку Путіна про два документи, які в різний час намагалися описати параметри можливого миру чи перемир'я. Перший – це так звані Стамбульські угоди 2022 року. Саме на цей документ часто посилається Путін, запевняючи, що на його основі мають укладатися будь-які наступні угоди. Орбан пише, що Путін, як і раніше, вважає стамбульський документ актуальним.

Другий документ, про який Орбан поговорив з Путіним – це так званий «Китайсько-бразильський мирний план». План, за словами угорського прем'єра, перебуває на розгляді російської сторони.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна у Москві, заявив, що Путін «відкинув» пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це нібито буде вигідно ЗСУ.

Як повідомлялося, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.