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Опорний півзахисник Іспанії Родрі отримав нагороду найкращого гравця Євро-2024

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Опорний півзахисник Іспанії Родрі отримав нагороду найкращого гравця Євро-2024
Іспанці забрали всі індивідуальні нагороди
фото: telegraf.com.

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Збірна Іспанії здобула перемогу над Англією з рахунком 2:1 у фіналі Євро-2024, що відбувся у Берліні. Цей тріумф став четвертим в історії "фурії рохи" та зробив її найтитулованішою збірною на чемпіонатах Європи.

Іспанські футболісти не лише вибороли золоті медалі, а й зібрали всі індивідуальні нагороди турніру

  • Найкращий гравець Євро-2024: Родрі (півзахисник, «Манчестер Сіті»)
  • Найкращий молодий гравець Євро-2024: Ламін Ямал (нападник, «Барселона»)
  • Найкращий гравець фіналу Євро-2024: Ніко Вільямс (нападник, «Атлетік»)
Ламін Ямал – найкращий молодий гравець Євро
Ламін Ямал – найкращий молодий гравець Євро

Родрі, 28-річний опорний півзахисник, зіграв у п'яти з шести матчів, відзначившись одним голом. Ламін Ямал, 17-річний вундеркінд, став наймолодшим автором голу в історії Євро та разом із Дані Ольмо найкращим бомбардиром турніру за системою «гол+пас» (по 5 очок). Ніко Вільямс відкрив рахунок у фінальному матчі та загалом набрав 3 очки за системою «гол+пас.» Це домінування іспанців підкреслює їхню виняткову гру та внесок кожного гравця у здобуття чемпіонського титулу.

Нагадаємо Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі

 

Теги: медалі Дані Ольмо Родрі Манчестер

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