Опорний півзахисник Іспанії Родрі отримав нагороду найкращого гравця Євро-2024

УЄФА назвав Родді одним із кращих гравців

Збірна Іспанії здобула перемогу над Англією з рахунком 2:1 у фіналі Євро-2024, що відбувся у Берліні. Цей тріумф став четвертим в історії "фурії рохи" та зробив її найтитулованішою збірною на чемпіонатах Європи.

Іспанські футболісти не лише вибороли золоті медалі, а й зібрали всі індивідуальні нагороди турніру

Найкращий гравець Євро-2024: Родрі (півзахисник, «Манчестер Сіті»)

Найкращий молодий гравець Євро-2024: Ламін Ямал (нападник, «Барселона»)

Найкращий гравець фіналу Євро-2024: Ніко Вільямс (нападник, «Атлетік»)

Ламін Ямал – найкращий молодий гравець Євро

Родрі, 28-річний опорний півзахисник, зіграв у п'яти з шести матчів, відзначившись одним голом. Ламін Ямал, 17-річний вундеркінд, став наймолодшим автором голу в історії Євро та разом із Дані Ольмо найкращим бомбардиром турніру за системою «гол+пас» (по 5 очок). Ніко Вільямс відкрив рахунок у фінальному матчі та загалом набрав 3 очки за системою «гол+пас.» Це домінування іспанців підкреслює їхню виняткову гру та внесок кожного гравця у здобуття чемпіонського титулу.

Нагадаємо Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі