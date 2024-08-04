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Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді
Інтернет-жартівники знову згадали про росіянку Смірнову

Користувачі соцмереж не оминули своєю увагою досягнення наших дівчат

Після історичної перемоги українських шаблісток на Олімпіаді в Парижі в мережі з'явилося безліч жартів, фотожаб і мемів на цю тему.

Зокрема, інтернет-жартівники згадують інцидент з росіянкою Анною Смірновою, яка у 2023 році близько години чекала на те, щоб Ольга Харлан потиснула їй руку.

10 фото
На весь екран

Нагадаємо, українські шаблістки вчора, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада Ольга Харлан Фехтування золото медалі

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