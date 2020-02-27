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    Борчиня Марія Стадник розповіла, чому зрадила Україну

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    Славетна азербайджанськ борчиня не розуміє, що щось робить не так - Борчиня Марія Стадник розповіла, чому зрадила Україну
    Славетна азербайджанськ борчиня не розуміє, що щось робить не так

    Українська борчиня-вольниця Марічка Стадник, яка виступає під прапором Азербайджану, в усьому винить спортивних чиновників

    За словами спортсменки, її змусила відмовитися від виступів за Україну нелюбов з боку Федерації боротьби. Втім, сама вона довго не роздумувала над зміною прапора, під яким має змагатись.

    «За цю збірну я виступаю ще з 2007 року. На той час мої інтереси та збірної України були різними – виник конфлікт. У пріоритеті збірної була інша українська борчиня, мені ж сказали зачекати, а я цього аж ніяк не хотіла. У цей період азербайджанська команда набирала дівчат у свою збірну. Мені надійшла пропозиція перейти виступати за їхню країну. Добре усе зваживши – погодилась. Можна сказати, що всю свою дорослу кар’єру, я виступала саме як азербайджанська спортсменка», – заявила Стадник в інтерв’ю YouTube-каналу «Мотивація MISTA».

    Досягнення наших спортсменів навіть під іноземними прапорами – це теж великий успіх для нашої країни, говорять автори відео. Погодитися з цими словами досить важко
    Автор: Мотивація MISTA

    При цьому Стадник живе, тренується та проводить спаринги в Україні, на новій батьківщині практично не з’являється.

    «У мене там [в збірній Азербайджану – ред.] свої привілеї. По-перше, тому що у мене є діти. По-друге, я доросла сформована спортсменка. В Україні у мене є спаринг-партнери та все, що потрібно для тренувань та хороших результатів. Сім’ї комфортніше у Львові. За дітьми, коли потрібно, дивиться мама. Я у Львові спокійно собі тренуюсь. Переїзд в іншу країну для сім’ї було б трішки складною подією. На адаптацію потрібно було б щонайменше 2-3 роки», – розповідає спортсменка.

    Запитання про те, чи має вона вид на проживання, адже вважається громадянкою Азербайджану, чи просто залишила всупереч закону український паспорт, не пролунало.

    Львів Азербайджан вільна боротьба жіноча боротьба Марія Стадник
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