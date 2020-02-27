Борчиня Марія Стадник розповіла, чому зрадила Україну



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Славетна азербайджанськ борчиня не розуміє, що щось робить не так

Українська борчиня-вольниця Марічка Стадник, яка виступає під прапором Азербайджану, в усьому винить спортивних чиновників

За словами спортсменки, її змусила відмовитися від виступів за Україну нелюбов з боку Федерації боротьби. Втім, сама вона довго не роздумувала над зміною прапора, під яким має змагатись.

«За цю збірну я виступаю ще з 2007 року. На той час мої інтереси та збірної України були різними – виник конфлікт. У пріоритеті збірної була інша українська борчиня, мені ж сказали зачекати, а я цього аж ніяк не хотіла. У цей період азербайджанська команда набирала дівчат у свою збірну. Мені надійшла пропозиція перейти виступати за їхню країну. Добре усе зваживши – погодилась. Можна сказати, що всю свою дорослу кар’єру, я виступала саме як азербайджанська спортсменка», – заявила Стадник в інтерв’ю YouTube-каналу «Мотивація MISTA».

Досягнення наших спортсменів навіть під іноземними прапорами – це теж великий успіх для нашої країни, говорять автори відео. Погодитися з цими словами досить важко Автор: Мотивація MISTA

При цьому Стадник живе, тренується та проводить спаринги в Україні, на новій батьківщині практично не з’являється.

«У мене там [в збірній Азербайджану – ред.] свої привілеї. По-перше, тому що у мене є діти. По-друге, я доросла сформована спортсменка. В Україні у мене є спаринг-партнери та все, що потрібно для тренувань та хороших результатів. Сім’ї комфортніше у Львові. За дітьми, коли потрібно, дивиться мама. Я у Львові спокійно собі тренуюсь. Переїзд в іншу країну для сім’ї було б трішки складною подією. На адаптацію потрібно було б щонайменше 2-3 роки», – розповідає спортсменка.

Запитання про те, чи має вона вид на проживання, адже вважається громадянкою Азербайджану, чи просто залишила всупереч закону український паспорт, не пролунало.