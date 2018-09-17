Борці з України завоювали чотири нагороди на турнірі Гран-прі у Білорусі
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Розсилка
Василю Шуптару підкорилася найвища сходинка п'єдесталу
Україна стала четвертою у командному заліку на турнірі з вільної боротьби Гран-прі Медведя у Мінську (Білорусь).
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.
У перший день золоту медаль у столиці сусідньої країни здобув Василь Шуптар.
Водночас, Муразі Мчедлідзе завоював бронзову медаль у вазі 97 кг.
На другий день у «бронзових» фіналах перемогли одразу два українця. У вазі 70 кг медаль здобув Андрій Квятковський, а у категорії 79 кг – Рустам Дудаєв.
Обидва наших борця у бронзових фіналах змагались зі своїми співвітчизниками – Олексієм Борутою та Олексієм Щербаком.