Борці з України завоювали чотири нагороди на турнірі Гран-прі у Білорусі



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Василю Шуптару підкорилася найвища сходинка п'єдесталу

Україна стала четвертою у командному заліку на турнірі з вільної боротьби Гран-прі Медведя у Мінську (Білорусь).

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

У перший день золоту медаль у столиці сусідньої країни здобув Василь Шуптар.

Водночас, Муразі Мчедлідзе завоював бронзову медаль у вазі 97 кг.

На другий день у «бронзових» фіналах перемогли одразу два українця. У вазі 70 кг медаль здобув Андрій Квятковський, а у категорії 79 кг – Рустам Дудаєв.

Обидва наших борця у бронзових фіналах змагались зі своїми співвітчизниками – Олексієм Борутою та Олексієм Щербаком.