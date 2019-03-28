Божевільні гроші. «ПСЖ» готовий платити Мбаппе більше 40 млн євро на рік



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Кіліан Мбаппе

«ПСЖ» будь-якою ціною хоче залишити в себе молоду зірку

«ПСЖ» має намір утримати в команді нападника Кіліана Мбаппе, незважаючи на інтерес «Реала».

За інформацією El Mundo, паризький клуб хоче продовжити контракт з 20-річним форвардом.

«ПСЖ» готовий запропонувати молодому французу зарплату на рівні Ліонеля Мессі в «Барселоні» - понад 40 мільйонів євро в рік.

У «Реалі» вважають, що якщо «ПСЖ» продовжить контракт з Мбаппе, придбати його буде практично неможливо.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе після розмови з головним тренером мадридців Зінедіном Зіданом готовий попросити «ПСЖ» відпустити його в «Реал».

Зокрема, мадридський клуб розглядає Мбаппе як головну трансферну ціль цього літа і готовий заплатити за перехід форварда 280 мільйонів євро.

Джерело: Sports.ru