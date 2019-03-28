  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Божевільні гроші. «ПСЖ» готовий платити Мбаппе більше 40 млн євро на рік

    • Розсилка
    Кіліан Мбаппе - Божевільні гроші. «ПСЖ» готовий платити Мбаппе більше 40 млн євро на рік
    Кіліан Мбаппе

    «ПСЖ» будь-якою ціною хоче залишити в себе молоду зірку

    «ПСЖ» має намір утримати в команді нападника Кіліана Мбаппе, незважаючи на інтерес «Реала».

    За інформацією El Mundo, паризький клуб хоче продовжити контракт з 20-річним форвардом.

    «ПСЖ» готовий запропонувати молодому французу зарплату на рівні Ліонеля Мессі в «Барселоні» - понад 40 мільйонів євро в рік.

    У «Реалі» вважають, що якщо «ПСЖ» продовжить контракт з Мбаппе, придбати його буде практично неможливо.

    Раніше повідомлялося, що Мбаппе після розмови з головним тренером мадридців Зінедіном Зіданом готовий попросити «ПСЖ» відпустити його в «Реал».

    Зокрема, мадридський клуб розглядає Мбаппе як головну трансферну ціль цього літа і готовий заплатити за перехід форварда 280 мільйонів євро.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кіліан Мбаппе
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ