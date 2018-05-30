Бразильський гравець «Динамо» міг зіграти за збірну України на Чемпіонаті світу (відео)

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Діого Рінкон (справа)

Але все ж пограти на ЧС-2006 Діого Рінкону не судилося

Колишній зірковий легіонер київського «Динамо» Діого Рінкон поділився інформацією про те, що йому пропонували виступати за збірну України.

Бразилець приїхав до Києва зі своєю місією соціального футболу.

«У 2005 році мені надійшла пропозиція грати за збірну України. Я повинен був виступати за «жовто-синіх» на Чемпіонаті світу-2006», - заявив він.

«Однак через проблеми з документами ця ідея не була реалізована», - сказав Діого.

Рінкон виступав за київський клуб з 2002-го по 2009-й рік і свого часу був знаковою фігурою у складі «динамівців», інформує «Динамомания».

Рінкон уже вдруге повертається в Україну з різними проектами, які стосуються футболу.

Зокрема, він і розповів, чому приїхав цього разу:

Також Діого зазначив, що в Україні є можливості для розвитку футболу та гравців, на відміну від концтаборах, у центрах для біженців і колоніях, де він зі своєю командою вже був.