Промоутер Ломаченка пообіцяв «історичний» вихід українця на бій проти Кролли



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Василь Ломаченко The Independent

Бій Василя Ломаченка та Ентоні Кролли відбудеться 12 квітня

Промоутер компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв унікальний вихід українця Василя Ломаченка в ринг на бій проти британця Ентоні Кролли.

«Побачите, в якому халаті йтиме на ринг перед боєм проти Кролли Ломаченко. Нічого подібного ще в історії боксу не було», - написав промоутер українця в Твіттері.

Нагадаємо, раніше британський легковаговик Ентоні Кролла (36-6-3, 13 КО) пообіцяв сенсаційно перемогти українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).