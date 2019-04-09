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    Промоутер Ломаченка пообіцяв «історичний» вихід українця на бій проти Кролли

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    Василь Ломаченко - Промоутер Ломаченка пообіцяв «історичний» вихід українця на бій проти Кролли
    Василь Ломаченко
    The Independent

    Бій Василя Ломаченка та Ентоні Кролли відбудеться 12 квітня

    Промоутер компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв унікальний вихід українця Василя Ломаченка в ринг на бій проти британця Ентоні Кролли.

    «Побачите, в якому халаті йтиме на ринг перед боєм проти Кролли Ломаченко. Нічого подібного ще в історії боксу не було», - написав промоутер українця в Твіттері.

    Нагадаємо, раніше британський легковаговик Ентоні Кролла (36-6-3, 13 КО) пообіцяв сенсаційно перемогти українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

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