Промоутер Ломаченка пообіцяв «історичний» вихід українця на бій проти Кролли
-
Розсилка
Василь Ломаченко
The Independent
Бій Василя Ломаченка та Ентоні Кролли відбудеться 12 квітня
Промоутер компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв унікальний вихід українця Василя Ломаченка в ринг на бій проти британця Ентоні Кролли.
«Побачите, в якому халаті йтиме на ринг перед боєм проти Кролли Ломаченко. Нічого подібного ще в історії боксу не було», - написав промоутер українця в Твіттері.
Нагадаємо, раніше британський легковаговик Ентоні Кролла (36-6-3, 13 КО) пообіцяв сенсаційно перемогти українського чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).
Читайте також: Ломаченко залишився лідером рейтингу незалежно від вагової категорії, Усик зробив ще крок угору