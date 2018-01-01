«Будівельник» знову виявився сильнішим за «Запоріжжя» у матчі Суперліги

Цього разу кияни перемогли на виїзді

Незважаючи на дуже обмежену ротацію – на гру проти «Запоріжжя» кияни приїхали всімох – перша чверть залишилась за гостями. Підопічні Коваля сповна скористалися дірками у захисті господарів. Зокрема постарався Павло Крутоус, який за стартову 10-хвилинку приніс своїй команді 11 набраних балів, інформує офіційний сайт



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Фото ФБУ

Цього разу кияни перемогли на виїзді

Незважаючи на дуже обмежену ротацію – на гру проти «Запоріжжя» кияни приїхали всімох – перша чверть залишилась за гостями. Підопічні Коваля сповна скористалися дірками у захисті господарів.

Зокрема постарався Павло Крутоус, який за стартову 10-хвилинку приніс своїй команді 11 набраних балів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У другій чверті результативність різко впала – за 10 хвилин команди на двох набрали 21 очко. Запорожці, як і в дебюті матчу, продовжували атакувати з низьким відсотком реалізації, а втома гостей почала даватися взнаки збільшенням кількості втрат. Однак Будівельник зумів зберегти перевагу і на велику перерву пішов, маючи вісім очок гандикапу.

Головним епізодом третьої 10-хвилинки стали два неспортивні фоли Крутоуса, після яких лідер «Будівельника» був змушений достроково завершити матч, залишивши киян вшістьох за 15 хвилин до кінця матчу. Критичною для гостей ситуація стала, коли четвертий фол наприкінці отримав Місяць.

Вирішальний відрізок гри команди починали за 7-очкової переваги гостей. Незважаючи на відсутність ротації, підопічні Коваля на морально-вольових зберегли перевагу і здобули надскладну перемогу.

Запорожці були близькі до камбеку, коли наприкінці скоротили відставання до двох балів, але дотиснути киян не зуміли.

Знекровлений «Будівельник» виграв виїзний матч, в третій раз в сезоні перемігши запорожців.

БК «Запоріжжя» – «Будівельник» – 63:67 (12:21, 11:10, 22:21, 18:15)

«Запоріжжя»: Щепкін - 14, Кожемякін - 14, Кондраков – 10.

«Будівельник»: М. Анісімов - 14 + 13 підбирань, Крутоус - 14, Дроздов - 13, Зотов - 12, Місяць - 10 + 6 передач