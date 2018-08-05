Буффон геніальний: він зіграв з Джорджем Веа, а тепер і з його сином



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Фото globallookpress.com

40-річний Джанлуїджі б'є всі адекватні рекорди

«ПСЖ» розніс «Монако» у Суперкубку Франції.

У воротах у парижан зіграв 40-річний Джанлуїджі Буффон, а в атаці – 18-річний Тімоті Веа.

Їхня присутність на полі – красиве відсилання до професійного дебюту Буффона.

19 листопада 1995-го Джіджі вперше з'явився у старті «Парми»: це був матч Серії А проти «Мілана», у який тільки-тільки перебрався Джордж Веа.

Ліберієць не забив Буффону, закінчили без голів – і Джіджі поступово витіснив з основи Луку Буччі.

Буффон місяць назад безкоштовно перейшов у «ПСЖ» з «Ювентуса» – парижани запропонували італійцеві однорічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

Якщо це трапиться, Буффон відзначить у «ПСЖ» 42-й день народження.

«Мені 40, але я здоровий фізично і розумово. Як довго я ще буду грати? Я вже не намагаюся це зрозуміти. Не питаю себе про це; моє тіло в порядку», - сказав сам Буффон.

Тімоті Веа, який забив «Монако», дебютував за «ПСЖ» ще у минулому сезоні, до цього пройшовши кілька сезонів у молодіжці клубу.

Джерело: Tribuna.com