Буффон, Модрич, Роналду і Салах претендують на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів-2017/18



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Названі претенденти на нагороди

Названі претенденти на нагороди найкращим гравцям на своїх позиціях в Лізі чемпіонів-2017/18.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Воротарі: Аліссон ( «Рома», нині «Ліверпуль»), Джанлуїджі Буффон («Ювентус», нині «Парі Сен-Жермен»), Кейлор Навас («Реал»).

Захисники: Марсело («Реал»), Серхіо Рамос («Реал»), Рафаель Варан («Реал»).

Півзахисники: Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Тоні Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).

Нападники: Ліонель Мессі («Барселона»), Кріштіану Роналду («Реал», нині «Ювентус»), Мохамед Салах ( «Ліверпуль»).

Що це за нагороди?

Вони присуджуються з минулого року, щоб відзначити кращих на кожній позиції в Лізі чемпіонів. Їх, а також нагороди найкращому футболісту року і найкращій футболістці року вручать 30 серпня в Монако в межах жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Як вибирали претендентів?

У журі увійшли тренери 32 клубів, що грали на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2017/18, а також 55 спортивних журналістів з усіх асоціацій УЄФА, обраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Тренери не могли голосувати за гравців зі своєї команди.

Члени журі обирали по три футболіста на кожне амплуа. Перший отримував п'ять очок, другий - три, третій - одне. По три футболісти з найбільшим числом очок в кожному амплуа увійшли в підсумковий список.

Переможці минулого сезону

Воротар: Джанлуїджі Буффон («Ювентус»)

Захисник: Серхіо Рамос («Реал»)

Півзахисник: Лука Модріч («Реал»)

Нападник: Кріштіану Роналду («Реал»)