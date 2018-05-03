Буяльський і Гармаш не зіграють з «Маріуполем», а Сидорчук нарешті повернувся на поле

«Динамо» гратиме наступний матч чемпіонату без кількох футболістів основи

Напередодні поєдинку з «Маріуполем», який відбудеться 4 травня на стадіоні «Динамо», головний лікар команди Леонід Миронов розповів, яка ситуація з травмованими футболістами. На даний момент у лазареті команди – Віталій Буяльський і Денис Гармаш. Обидва футболісти не готуються до цього матчу, інформує офіційний сайт



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Сергій Сидорчук і Георгій Бущан. Фото ФК «Динамо»

«Динамо» гратиме наступний матч чемпіонату без кількох футболістів основи

Напередодні поєдинку з «Маріуполем», який відбудеться 4 травня на стадіоні «Динамо», головний лікар команди Леонід Миронов розповів, яка ситуація з травмованими футболістами.

На даний момент у лазареті команди – Віталій Буяльський і Денис Гармаш. Обидва футболісти не готуються до цього матчу, інформує офіційний сайт київського клубу.

Буяльський отримав травму в останньому поєдинку з «Ворсклою». У нього сильний удар литкового м'яза.

Віталій проходить інтенсивний курс лікування та буде готовий на 9 травня – на фінал Кубка України.

У Гармаша – м'язова мікротравма, легка форма.

Незважаючи на те, що Денис, за словами лікарів, вже рветься у бій, з «Маріуполем» він не зіграє, і також готується вийти на поле вже у фіналі Кубка із «Шахтарем».

Водночас, капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук уперше за півроку вийшов на поле в офіційному матчі.

Сталося це у грі 30-го туру чемпіонату U-21 «Динамо» - «Маріуполь». Сергій вийшов на заміну на 74-й хвилині гри.