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    Буяльський і Гармаш не зіграють з «Маріуполем», а Сидорчук нарешті повернувся на поле

    «Динамо» гратиме наступний матч чемпіонату без кількох футболістів основи
    Напередодні поєдинку з «Маріуполем», який відбудеться 4 травня на стадіоні «Динамо», головний лікар команди Леонід Миронов розповів, яка ситуація з травмованими футболістами. На даний момент у лазареті команди – Віталій Буяльський і Денис Гармаш. Обидва футболісти не готуються до цього матчу, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 20:31
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    Сергій Сидорчук і Георгій Бущан. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Сергій Сидорчук і Георгій Бущан. Фото ФК «Динамо»

    «Динамо» гратиме наступний матч чемпіонату без кількох футболістів основи

    Напередодні поєдинку з «Маріуполем», який відбудеться 4 травня на стадіоні «Динамо», головний лікар команди Леонід Миронов розповів, яка ситуація з травмованими футболістами.

    На даний момент у лазареті команди – Віталій Буяльський і Денис Гармаш. Обидва футболісти не готуються до цього матчу, інформує офіційний сайт київського клубу.

    Буяльський отримав травму в останньому поєдинку з «Ворсклою». У нього сильний удар литкового м'яза.

    Віталій проходить інтенсивний курс лікування та буде готовий на 9 травня – на фінал Кубка України.

    У Гармаша – м'язова мікротравма, легка форма.

    Незважаючи на те, що Денис, за словами лікарів, вже рветься у бій, з «Маріуполем» він не зіграє, і також готується вийти на поле вже у фіналі Кубка із «Шахтарем».

    Водночас, капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук уперше за півроку вийшов на поле в офіційному матчі.

    Сталося це у грі 30-го туру чемпіонату U-21 «Динамо» - «Маріуполь». Сергій вийшов на заміну на 74-й хвилині гри.

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