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    «Це був стьоб»: футболіст збірної України заперечує, що братався з росіянами

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    Іван Литвиненко (№10) стібеться так тонко, що вже й не збагнеш, де тут стьоб, а де щирі висловлювання - «Це був стьоб»: футболіст збірної України заперечує, що братався з росіянами
    Іван Литвиненко (№10) стібеться так тонко, що вже й не збагнеш, де тут стьоб, а де щирі висловлювання
    Фото із соцмереж

    Правда, факту спілкування з російськими пропагандистами Литвиненко чомусь не заперечив

    Півоборонець збірної України U18 Іван Литвиненко спростував інформацію про дружнє спілкування з гравцями збірної Росії під час товариського турніру в Словаччині.

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    «Вітаю вас, я той самий Іван Литвиненко, який за словами журналістів, занадто багато хорошого сказав в сторону Росії. Не все так тепло було, як хотілося б хлопцям з Росії. Якщо вони наш стьоб на свою адресу сприйняли як теплі слова, то що я можу вдіяти. Ми дорослі люди і чудово розуміємо, що і з чиєї вини твориться у нас на сході країни. Велике прохання до окремих журналістів не піаритися на цій темі. Слава Україні!» - написав Литвиненко у соцмережах.

    Не пояснив гравець СК «Дніпро-1» єдиного: навіщо він ішов на контакт з російськими пропагандистами і фотографувався з російськими тренерами. То теж був стьоб?

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