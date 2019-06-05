«Це був стьоб»: футболіст збірної України заперечує, що братався з росіянами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Литвиненко (№10) стібеться так тонко, що вже й не збагнеш, де тут стьоб, а де щирі висловлювання Фото із соцмереж

Правда, факту спілкування з російськими пропагандистами Литвиненко чомусь не заперечив

Півоборонець збірної України U18 Іван Литвиненко спростував інформацію про дружнє спілкування з гравцями збірної Росії під час товариського турніру в Словаччині.

«Вітаю вас, я той самий Іван Литвиненко, який за словами журналістів, занадто багато хорошого сказав в сторону Росії. Не все так тепло було, як хотілося б хлопцям з Росії. Якщо вони наш стьоб на свою адресу сприйняли як теплі слова, то що я можу вдіяти. Ми дорослі люди і чудово розуміємо, що і з чиєї вини твориться у нас на сході країни. Велике прохання до окремих журналістів не піаритися на цій темі. Слава Україні!» - написав Литвиненко у соцмережах.

Не пояснив гравець СК «Дніпро-1» єдиного: навіщо він ішов на контакт з російськими пропагандистами і фотографувався з російськими тренерами. То теж був стьоб?