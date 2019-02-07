Чеферін переобраний президентом УЄФА на новий термін



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Словенець Александер Чеферін був єдиним кандидатом на пост глави УЄФА

Словенець керуватиме УЄФА до 2023 року

Сьогодні в Римі відбувся 43-й конгрес УЄФА, де пройшли вибори президента організації. Голосування відбулося на безальтернативній основі - чинний глава європейського футболу словенець Александер Чеферін був єдиним кандидатом на пост. Його висунули всі 55 національних асоціацій.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, Чеферін був переобраний главою організації на новий чотирирічний термін - до 2023 року.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року Чеферін був обраний сьомим президентом УЄФА. Його кандидатура набрала 42 голоси з 55 можливих. Автоматично Чеферін став віце-президентом Міжнародної федерації футболу.

Джерело: Чемпионат.com