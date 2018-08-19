Чехія виграла Чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві
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Фото з відкритих джерел
Чехія у фіналі обіграла румунів 4:1
У Києві завершився чемпіонат Європи з міні-футболу.
Про це повідомляє Укрінформ.
У фіналі Чемпіонату Європи з міні-футболу, який завершився у київському Гідропарку, зустрілися збірні Чехії та Румунії.
Чехи, які є чинними чемпіонами світу, перемогли 4:1 і вперше в історії стали чемпіонами Європи.
Зауважимо, що у півфіналі Чехія розгромила збірну Англії 5:0.
Саме англійці у чвертьфіналі вибили з турніру збірну України.
Нагадаємо, збірна України посіла перше місце у групі.
Вихід з групи на Євро-2018 гарантував нашій збірній участь у чемпіонаті світу з міні-футболу в Австралії.