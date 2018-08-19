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    Чехія виграла Чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві

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    Фото з відкритих джерел - Чехія виграла Чемпіонат Європи з міні-футболу у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Чехія у фіналі обіграла румунів 4:1

    У Києві завершився чемпіонат Європи з міні-футболу.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    У фіналі Чемпіонату Європи з міні-футболу, який завершився у київському Гідропарку, зустрілися збірні Чехії та Румунії.

    Чехи, які є чинними чемпіонами світу, перемогли 4:1 і вперше в історії стали чемпіонами Європи.

    Зауважимо, що у півфіналі Чехія розгромила збірну Англії 5:0.

    Саме англійці у чвертьфіналі вибили з турніру збірну України.

    Нагадаємо, збірна України посіла перше місце у групі.

    Вихід з групи на Євро-2018 гарантував нашій збірній участь у чемпіонаті світу з міні-футболу в Австралії.

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