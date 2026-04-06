«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ

Жуль Кунде досі не грав у чемпіонаті Англії

Віцечемпіон світу зацікавив англійський гранд

Оборонець іспанської «Барселони» Жуль Кунде потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CaughtOffside.

У прийдешнє трансферне вікно керівництво «синіх» готове відійти від стратегії інвестиції у молодих виконавців. Натомість англійський гранд прагне підсилити склад кількома досвідченими футболістами. Конкуренцію за француза складуть інші англійські гранди – «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль».

Кунде ще не виступав у чемпіонаті Англії. Він грав за «Бордо» на батьківщині, а також захищав кольори «Севільї» та «Барси» в чемпіонаті Іспанії. Контракт фулбека з «блаугранас» розрахований до літа 2030 року.

У нинішньому сезоні Кунде зіграв 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та чотири результативні передачі.

Цікаві факти з кар'єри Жуля Кунде

Актуальна позиція француза – правий фланг оборони. Проте, більшість матчів він відіграв центрбеком (239 поєдинків). Натомість правим фулбеком він був рідше (145 матчів), а лівий фланг закрив лише одного разу.

Першим трофеєм у біографії Кунде став кубок Ліги Європи. Він виграв турнір у складі «Севільї» у кампанії 2019/20. Далі він тріумфував у Лізі націй з Францією.

У лавах «Барси» оборонець двічі став чемпіоном Іспанії. Також він виграв і три Суперкубки Іспанії.

«Барселона» в сезоні 2025/26

Команда Гансі Фліка веде боротьбу за два трофеї. У чемпіонаті Іспанії «Барса» зберігає чотириочкову перевагу над мадридським «Реалом» нагорі турнірної таблиці.

Натомість в Лізі чемпіонів «блаугранас» пройшли англійський «Ньюкасл» в 1/8 фіналу (1:1, 7:2). У чвертьфіналі турніру суперником каталонців буде мадридський «Атлетіко». Поєдинки заплановані на 8 квітня і 14 квітня.

