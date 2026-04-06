Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ
Жуль Кунде досі не грав у чемпіонаті Англії
фото: Reuters

Віцечемпіон світу зацікавив англійський гранд

Оборонець іспанської «Барселони» Жуль Кунде потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CaughtOffside.

У прийдешнє трансферне вікно керівництво «синіх» готове відійти від стратегії інвестиції у молодих виконавців. Натомість англійський гранд прагне підсилити склад кількома досвідченими футболістами. Конкуренцію за француза складуть інші англійські гранди – «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль».

Кунде ще не виступав у чемпіонаті Англії. Він грав за «Бордо» на батьківщині, а також захищав кольори «Севільї» та «Барси» в чемпіонаті Іспанії. Контракт фулбека з «блаугранас» розрахований до літа 2030 року.

У нинішньому сезоні Кунде зіграв 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та чотири результативні передачі.

Цікаві факти з кар'єри Жуля Кунде

Актуальна позиція француза – правий фланг оборони. Проте, більшість матчів він відіграв центрбеком (239 поєдинків). Натомість правим фулбеком він був рідше (145 матчів), а лівий фланг закрив лише одного разу.

Першим трофеєм у біографії Кунде став кубок Ліги Європи. Він виграв турнір у складі «Севільї» у кампанії 2019/20. Далі він тріумфував у Лізі націй з Францією.

У лавах «Барси» оборонець двічі став чемпіоном Іспанії. Також він виграв і три Суперкубки Іспанії.

«Барселона» в сезоні 2025/26

Команда Гансі Фліка веде боротьбу за два трофеї. У чемпіонаті Іспанії «Барса» зберігає чотириочкову перевагу над мадридським «Реалом» нагорі турнірної таблиці.

Натомість в Лізі чемпіонів «блаугранас» пройшли англійський «Ньюкасл» в 1/8 фіналу (1:1, 7:2). У чвертьфіналі турніру суперником каталонців буде мадридський «Атлетіко». Поєдинки заплановані на 8 квітня і 14 квітня.

До слова, нещодавно «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Теги: Жюль Кунде ФК Барселона ФК Челсі Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua