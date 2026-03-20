Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією

Антон Федорців
Ернесто Вальверде втретє піде з «Атлетіка»
фото: Reuters

Іменитий фахівець завершить співпрацю з історичним грандом

Ернесто Вальверде покине «Атлетік» із Більбао в кінці сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Головний тренер ухвалив таке рішення після консультацій з керівництвом клубом. Втретє очолив «Атлетік» Вальверде влітку 2022 року. «Леви» з ним на чолі виграли Кубок Іспанії у сезоні 2023/24.

«Це рішення я ухвалював довго, обговорював його з клубом і хотів поділитися ним із вами. Водночас варто відзначити, що в нас залишилося 10 надважливих матчів чемпіонату, перший з яких відбудеться у цю неділю проти «Бетіса». Десять матчів, у яких ми прагнемо досягнути своїх цілей, у яких маємо що доводити, в яких ми викладемося повністю і в яких, безперечно, зможемо перемоги, якщо діятимемо злагоджено», – заявив фахівець.

Перед фінальним відрізком сезону «Атлетік» іде десятим у турнірній таблиці Ла Ліги. Щоправда, відставання «левів» від зони єврокубків складає усього шість очок. У минулій кампанії баски фінішували в чемпіонаті Іспанії четвертими та потрапили в основний раунд Ліги чемпіонів.

Чим відомий Ернесто Вальверде

Уродженець області Естремадура, вихованець «Алавеса» з Віторії. Також на дорослому рівні виступав за «Сестао», барселонський «Еспаньйол», «Барселону», «Атлетік» і «Мальорку».

Після завершення ігрової кар'єри почав працювати з дітьми в академії «левів». У сезоні 2002/03 тренував дубль «Атлетіка», а в наступному очолив першу команду басків. У 2006 році став до керма в «Еспаньйолі» та дійшов із «папугами» до фіналу Кубка УЄФА в дебютній кампанії.

Пізніше працював із пірейським «Олімпіакосом» (двічі), іспанськими «Вільярреалом», «Валенсією», «Барселоною». Вдруге очолив «Атлетік» у 2013 році, а втретє – у 2022-му.

Тричі став чемпіоном та виграв два Кубки Греції, двічі взяв титули Ла Ліги, виграв по Кубку та Суперкубку Іспанії з «Барсою», а перед Кубком Іспанії для «Атлетіка» здобув Суперкубок Іспанії з «левами». Два рази був визнаний тренером сезону в грецькій Суперлізі.

Кадрова філософія «Атлетіка»

«Атлетік» відомий власною філософією формування складу. Понад 100 років кольори «левів» захищають винятково баски.

Раніше йшлося про вихідців із Країни Басків, пізніше – етнічних басків зі всього світу. Зараз до команди можуть потрапити футболісти інших національностей, які виросли в регіоні. Найяскравіший приклад – брати Іньякі та Ніко Вільямси.

До слова, форвард «Барселони» Роберт Левандовскі побив віковий рекорд Ліги чемпіонів. Поляк став найстаршим автором дубля в плейоф турніру. Він перевершив досягнення знаменитого італійського нападника Філіппо Індзагі.

Нагадаємо, днями Жоан Лапорта впевнено переміг на виборах президента «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.

