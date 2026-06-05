«Кудрівка» не змогла дотиснути «Агробізнес» у плейоф за місце в Прем'єр-лізі

Перша зустріч команд завершилася нічиєю

«Кудрівка» вдома розійшлася миром із волочиським «Агробізнесом» у першому перехідному матчі за місце в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

Господарі взялися атакувати з перших хвилин. Та до небезпечних моментів справа дійшла лише в середині тайму. Спершу Світюха не переграв голкіпера після перехоплення, а потім Фарина на добиванні після стандарту відправив м'яч над воротами.

Ще одну нагоду перед перервою змарнував Овусу. Форварда в центрі штрафного передачею знайшов Козак. Утім, його постріл у дотик пройшов поруч зі стійкою.

Друга половина була значно біднішою на моменти. «Кудрівка» продовжила володіти ініціативою, та справді гостра нагода виникла аж на 83-й хвилині. Це Думанюк головою пробив повз ворота після навісу Нагнойного.

Зрештою, суперники обійшлися без забитих м'ячів. Доля місця в УПЛ вирішиться в матчі-відповіді. Другий поєдинок відбудеться 9 червня.

До слова, раніше «Олександрія» розписала нічию з «Лівим Берегом» із Києва в плейоф за місце в Прем'єр-лізі. На гол нападника Ндіаги столичний колектив відповів голом хавбека Вікентія Волошина. Другий матч зіграють у Києві.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.