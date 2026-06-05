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Українська велотрекістка здобула подвійне золото на Кубку Франції

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українська велотрекістка здобула подвійне золото на Кубку Франції
Спортсменка в обох дисциплінах піднялася на найвищий щабель п'єдесталу
фото: Українська Федерація велосипедного спорту

Алла Білецька перемогла в кейрині та індивідуальному спринті на Coupe de France Piste UCI #1

Українська велотрекістка Алла Білецька перемогла в обох спринтерських дисциплінах на першому етапі Кубку Франції з велотреку – Coupe de France Piste UCI #1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську Федерацію велосипедного спорту.

Змагання класу 2 UCI відбулися 30–31 травня на велодромі клубу AC Lyon Vaise у французькому Ліоні. Білецька представляла Україну в кейрині та індивідуальному спринті – і в обох дисциплінах піднялася на найвищий щабель п'єдесталу.

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фото: Українська Федерація велосипедного спорту

Хто така Алла Білецька

Алла Білецька народилася 19 травня 2003 року в Молочанську Запорізької області. Ще в юнацькому віці стала однією з найперспективніших спринтерок континенту: на першості планети серед юніорів 2021 року у Каїрі здобула срібло в спринті та бронзу в кейрині, а на юніорському чемпіонаті Європи того самого року – срібло в кейрині.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го спортсменка разом з командою переїхала тренуватися до Вільнюса, а 2023 року приєдналася до Центру UCI з велосипедного спорту в Айглі (Швейцарія). У дорослій кар'єрі завоювала бронзу континентальної першості U23 у кейрині 2023 року та двічі виступала в UCI Track Champions League – провідній комерційній лізі з велотреку.

У 2025 році Білецька виграла чемпіонат України серед еліти в спринті та кейрині. Восени того самого року на чемпіонаті світу у Сантьяго дійшла до чвертьфіналу кейрину, де змагалася з чемпіонкою планети Міною Сато та дворазовою чемпіонкою світу Леа Фрідріх.

Що таке кейрин і спринт

Кейрин – груповий спринтерський заїзд, у якому гонщики кілька кіл їдуть за моторизованим лідером-«дерні», а після його відходу з траси фінішують самостійно. Індивідуальний спринт – очна дуель двох гонщиць, у якій тактика нерідко важить не менше за фізичну підготовку.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з велотреку 2025 року у Сантьяго збірна України виступила без медалей, але з національним рекордом: Богдан Данильчук встановив нове досягнення країни в кілометровому гіті з місця.

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Теги: Запоріжжя чемпіонат України Франція спринт Збірна України велосипед

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