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Маліновський офіційно переїхав у чемпіонат Туреччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Маліновський офіційно переїхав у чемпіонат Туреччини
Руслан Маліновський змінив клубну прописку
фото: УАФ

Досвідчений хавбек покинув італійську Серію A

Турецький «Трабзонспор» оголосив про перехід півзахисника Руслана Маліновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець приєднався до турецького гранда безкоштовно. Його контракт із італійським «Дженоа» чинний до 30 червня. Далі він у статусі вільного агента перейде до «Чорноморських штормів». Договір діятиме до літа 2029 року.

Маліновський у нинішньому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість м'ячів і три результативні передачі. Кольори «Дженоа» хавбек захищав упродовж трьох років.

Чим відомий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве «Полісся» виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі перебував у структурі донецького «Шахтаря», але пробився лише в третю команду «гірників».

У дорослий футбол потрапив у складі «Севастополя» у Першій лізі в кампанії 2012/13. Пізніше віддав 2,5 роки луганській «Зорі». Посеред сезону 2015/16 перебрався в бельгійський «Генк». Пізніше захищав кольори «Аталанти» з Бергамо та французького «Марселя». Став чемпіоном Бельгії та дійшов до фіналу Кубка Італії.

У збірній України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків за «синьо-жовтих», у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи.

Українці в «Трабзонспорі»

Донедавна кольори команди захищало двоє українців – оборонець Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков. Останній днями перейшов в афінський АЕК. Натомість взимку форвард Данило Сікан перебрався бельгійський «Андерлехт».

Ще четверо українців виступали за «Трабзонспор» у 90-х. Піонерами стали голкіпер Віктор Гришко та півзахисник Юрій Шелепницький, які переїхали на інший берег з одеського «Чорноморця». Згодом до них приєднався нападник Сергій Гусєв. У сезоні 1998/99 там грав хавбек Юрій Калітвінцев.

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський Серія А ФК «Трабзонспор»

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