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Вундеркінд «Барселони» визнаний найкращим футболістом чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Вундеркінд «Барселони» визнаний найкращим футболістом чемпіонату Іспанії
Ламін Ямаль залишив позаду всіх конкурентів
фото: EFE

Іспанець до 19-річчя встиг тричі виграти золоті нагороди

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль став найкращим гравцем Ла Ліги в сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Вінгер «блаугранас» випередив у голосуванні форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Останній став найкращим бомбардиром першості (25 голів). Також на приз претендували півзахисник севільського «Бетіса» Пабло Форнальс, вінгер «Вільярреала» Ніколя Пепе та форвард «Мальорки» Ведат Мурікі.

Ямаль підтримав заданий керманичем «Барси» Гансі Фліком тренд. Німецький фахівець раніше був визнаний найкращим тренером Ла Ліги за підсумками кампанії. Він обійшов Хосе Бордаласа з мадридського «Хетафе» та Марселіно Гарсію Тораля («Вільярреал»).

У нинішньому сезоні Ямаль зіграв 28 матчів у чемпіонаті Іспанії. До свого активу він записав 16 м'ячів і 12 результативних передач. Раніше нападник двічі став найкращим гравцем Ла Ліги в категорії U-23.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона

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