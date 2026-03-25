«Барселона» продала ретрофутболки легенди клубу за 24 години

Антон Федорців
glavcom.ua
Роналдінью (у центрі) колись повернув каталонців на вершину
фото: ФК «Барселона»

Наставник Ліонеля Мессі залишається надзвичайно популярною фігурою у місті

Іспанська «Барселона» витратила менше доби для продажу футболок зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Уболівальники «Барси» за лічені години розмели футболки бразильця в онлайн-магазині клубу. Натомість у фізичних крамницях «блаугранас» залишилося по кілька екземплярів культового екіпірування. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нинішня генерація «Барселони» раніше долучилася до просування ретрокомплекту. На матч проти мадридського «Райо Вальєкано» (1:0) в минулому турі Ла Ліги основа «блаугранас» прибула саме в екіпіруванні двадцятилітньої давності. Акція була присвячена 46-річчю Роналдінью.

Чим відомий Роналдінью

Уродженець Порту-Алегрі, вихованець місцевого «Греміо». На дорослому рівні дебютував у сезоні-1998. У рідній команді затримався до 2001 року.

Перебрався до Європи та відіграв два сезони за ПСЖ. Перед кампанією 2002/03 приєднався до «Барселони». На «Камп Ноу» провів п'ять років і виграв по два титули Ла Ліги та Суперкубки Іспанії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів 2005/06.

Пізніше захищав кольори італійського «Мілана» (Скудетто), на батьківщині виступав за «Фламенго», «Атлетіко Мінейро» (Кубок Лібертадорес) та «Флуміненсе». Сезон 2014/15 відіграв за мексиканський «Керетаро».

У складі збірної Бразилії дебютував у 1999 році та тоді ж виграв Копа Амеріка. Тріумфував із «селесао» на Чемпіонаті світу 2002 року. Загалом провів у національній команді 97 матчів (33 голи). Володар «Золотого м'яча-2005».

«Барселона» в сезоні 2005/06

Третя кампанія під керівництвом нідерландця Франка Райкарда. Розпочали змагальний рік каталонці в статусі чинних чемпіонів Іспанії.

На старті сезону «Барса» здолала севільський «Бетіс» у битві за Суперкубок Іспанії. На фініші же «Барса» впевнено захистила титул Ла Ліги, випередивши мадридський «Реал» на 12 очок.

Головний успіх прийшов до «блаугранас» на європейській арені. Команда Райкарда виграла трофей Ліги чемпіонів, здолавши лондонський «Арсенал» (2:1) у фіналі.

До слова, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Тим часом лідер «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.

