Жіноча збірна України програла Ісландії у відборі до Чемпіонату світу 2027

Вітчизняні футболістки зазнали чергової поразки в кваліфікації

Національна команда України поступилася збірній Ісландії (0:1) у відбору до жіночого Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Долю поєдинку вирішив один гол. У середині першої половини в рахунку повели острів'янки. У центральному колі Йессен головою закинула вперед на Пальмадоттір, яка втекла від опоненток і переграла воротарку.

«Синьо-жовті» відігратися не зуміли. Для підопічних Ії Андрущак звітна поразка стала п'ятою у кваліфікації до ЧС-2027. У фінальному турі відбору збірна України зустрінеться з Англією 9 червня.

Турнірне становище команд у групі A3 кваліфікації до ЧС-2027

Наразі максимум очок у відборі набрала англійська збірна. Іспанки відстають від неї на три пункти, а ісландські футболістки – на шість. Лише переможець квартету напряму вийде на Мундіаль.

Англія – 12 очок (4 матчі) Іспанія – 9 (4) Ісландія – 6 (5) Україна – 0 (5)

Кваліфікація до ЧС-2027 у зоні УЄФА

Відбір складатиметься з трьох етапів. Прямі путівки на турнір отримають переможці чотирьох груп Ліги A.

Натомість решту місць розіграють в плейоф у жовтні-грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі A зустрінуться з переможцями шести груп Ліги C та найкращими командами, що посядуть там другі місця. Вісім переможців пройдуть в другий раунд.

Натомість чотири останні команди Ліги A та чотири переможці груп Ліги B зіграють проти третіх і других команд Ліги B відповідно. Вісім переможців вийдуть у другий раунд.

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.