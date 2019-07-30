«Челсі» назавжди заборонив вболівальнику відвідувати матчі через расистський скандал



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Рахім Стерлінг

Приймаючи своє рішення, клуб прийняв до уваги заперечення, зроблене вболівальником, а також ряд інших доказів, включаючи відеодокази і докази від двох експертів з читання по губах

«Челсі» виступив з офіційною заявою, в якій повідомив, що один з уболівальників отримав довічну заборону відвідувати матчі після расистських образ на адресу нападника «Манчестер Сіті» Рахіма Стерлінга.

У минулому сезоні, коли «Челсі» на своєму полі приймав «Манчестер Сіті», Стерлінг піддався расистським образам.

«Приймаючи своє рішення, клуб прийняв до уваги заперечення, зроблене вболівальником, а також ряд інших доказів, включаючи відеодокази і докази від двох експертів з читання по губах. Обоє з них дали своє підтвердження, що людина використовувала слова, які є образливими в расовому ставленні», - йдеться на офіційному сайті лондонської команди.