Чемпіон НБА Пол Пірс пояснив Конору Макгрегору, як потрібно себе вести



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«Ти повинен змінити свій шлях в багатьох речах, якщо хочеш залишитися на вершині. Якщо цього не зробиш, то всі побачать твоє падіння з неї»

Чемпіон НБА 2008 року в складі «Бостон Селтікс» Пол Пірс дав пораду ірландському бійцеві змішаного стилю Конору Макгрегору, колишньому чемпіонові UFC у двох вагових категоріях. Макгрегор відомий не тільки своїми успіхами в октагоні, але і скандальною поведінкою за його межами.

«Людина, якою ти був за багато років до великої слави, має пристосуватися до того, щоб стати суперзіркою. Ти повинен зрозуміти, що люди спробують збити тебе з дороги. Повинен бути розумним в тому, що робиш, що говориш, як дієш в очах громадськості. Тому що тепер тебе вважають чемпіоном, людиною, яка піднялася на вершину гори, в той час як інші люди намагаються збити тебе з пантелику.

Ти повинен змінити свій шлях в багатьох речах, якщо хочеш залишитися на вершині. Якщо цього не зробиш, то всі побачать твоє падіння з неї. Чи зможеш ти туди повернутися? Звичайно. Однак тобі доведеться змінити ставлення до деяких речей.

Деякі люди потрапляють на вершину гори, а потім їх намагаються зруйнувати. Ми бачили це на прикладі Кобі Брайанта. Він пройшов через усі випробування, щоб повернутися на вершину гори. Так що ти вчишся, рухаєшся далі, стаєш зрілим і ростеш як особистість», - сказав Пірс в інтерв'ю YouTube-каналі Submission Radio.

Джерело: Чемпионат.com