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    Чемпіонат Франції. «ПСЖ» розгромив «Марсель». Інші матчі

    25 лютого відбулися матчі 27-го туру французької Ліги-1
    У неділю, 25 лютого, відбулися матчі 27 туру чемпіонату Франції з футболу. Так, у центральному матчі туру «ПСЖ» розгромив «Марсель», «Ліон» зіграв внічию з «Сент-Етьєном», а «Бордо» зіграв внічию з «Ніццою». Чемпіонат Франції з футболу Матчі 27-го туру «ПСЖ» -
    • Сьогодні, 08:52
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    ПСЖ розгромив Марсель. Фото:&nbsp;lfp.fr/ligue1
    ПСЖ розгромив Марсель. Фото: lfp.fr/ligue1

    25 лютого відбулися матчі 27-го туру французької Ліги-1

    У неділю, 25 лютого, відбулися матчі 27 туру чемпіонату Франції з футболу.

    Так, у центральному матчі туру «ПСЖ» розгромив «Марсель», «Ліон» зіграв внічию з «Сент-Етьєном», а «Бордо» зіграв внічию з «Ніццою».

    Чемпіонат Франції з футболу

    Матчі 27-го туру

    «ПСЖ» - «Марсель» 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Мбаппе (10), 2:0 - Роланду (27, авт), 3:0 - Кавані (55)

    «Ліон» - «Сент-Етьєн»  1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 - Маріано (19), 1:1 - Дебюші (90)

    «Бордо - «Ніцца» 0:0

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