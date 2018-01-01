Чемпіонат Франції. «ПСЖ» розгромив «Марсель». Інші матчі
- Сьогодні, 08:52
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ПСЖ розгромив Марсель. Фото: lfp.fr/ligue1
25 лютого відбулися матчі 27-го туру французької Ліги-1
У неділю, 25 лютого, відбулися матчі 27 туру чемпіонату Франції з футболу.
Так, у центральному матчі туру «ПСЖ» розгромив «Марсель», «Ліон» зіграв внічию з «Сент-Етьєном», а «Бордо» зіграв внічию з «Ніццою».
Чемпіонат Франції з футболу
Матчі 27-го туру
«ПСЖ» - «Марсель» 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Мбаппе (10), 2:0 - Роланду (27, авт), 3:0 - Кавані (55)
«Ліон» - «Сент-Етьєн» 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Маріано (19), 1:1 - Дебюші (90)
«Бордо - «Ніцца» 0:0