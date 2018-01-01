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    Чемпіонат Іспанії. «Атлетико» на виїзді розгромив «Севілью». Інші матчі

    25 лютого відбулися матчі 25-го туру іспанської Прімери
    У неділю, 25 лютого, відбувся ряд матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу. Так, «Вільярреал» переграв «Хетафе», «Валенсія» була сильніше за «Реал Сосьєдад», «Атлетик здолав «Малагу», а «Севілья» вдома розгромно програла мадридському «Атлетико».
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    Атлетико на виїзді розгромив Севілью. Фото:&nbsp;laliga.es
    Атлетико на виїзді розгромив Севілью. Фото: laliga.es

    25 лютого відбулися матчі 25-го туру іспанської Прімери

    У неділю, 25 лютого, відбувся ряд матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

    Так, «Вільярреал» переграв «Хетафе», «Валенсія» була сильніше за «Реал Сосьєдад», «Атлетик здолав «Малагу», а «Севілья» вдома розгромно програла мадридському «Атлетико».

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матчі 25-го туру

    «Вільярреал» - «Хетафе» 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Унал (3)

    «Валенсія» - «Реал Сосьєдад» 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 - Лоренсо (34), 1:1 - Оярсабаль (54), 2:1 - Лоренсо (68)

    «Атлетик» - «Малага» 2:1 (2:1)

    Голи: 0:1 - Ен-Несірі (13), 1:1 - Сусаета (17), 2:1 - Сан-Хосе (44)

    «Севілья» - «Атлетико» 2:5 (0:2)

    Голи: 0:1 - Дієго Коста (29), 0:2 - Грізманн (42), 0:3 - Грізманн (51), 0:4 - Коке (65), 0:5 - Грізманн (85), 1:5 - Сарабія (85), 2:5 - Ноліто (89)

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