Чемпіонат Іспанії. «Атлетико» на виїзді розгромив «Севілью». Інші матчі
- Сьогодні, 09:03
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Атлетико на виїзді розгромив Севілью. Фото: laliga.es
25 лютого відбулися матчі 25-го туру іспанської Прімери
У неділю, 25 лютого, відбувся ряд матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.
Так, «Вільярреал» переграв «Хетафе», «Валенсія» була сильніше за «Реал Сосьєдад», «Атлетик здолав «Малагу», а «Севілья» вдома розгромно програла мадридському «Атлетико».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матчі 25-го туру
«Вільярреал» - «Хетафе» 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Унал (3)
«Валенсія» - «Реал Сосьєдад» 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Лоренсо (34), 1:1 - Оярсабаль (54), 2:1 - Лоренсо (68)
«Атлетик» - «Малага» 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - Ен-Несірі (13), 1:1 - Сусаета (17), 2:1 - Сан-Хосе (44)
«Севілья» - «Атлетико» 2:5 (0:2)
Голи: 0:1 - Дієго Коста (29), 0:2 - Грізманн (42), 0:3 - Грізманн (51), 0:4 - Коке (65), 0:5 - Грізманн (85), 1:5 - Сарабія (85), 2:5 - Ноліто (89)