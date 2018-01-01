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    Чемпіонат Іспанії. «Барселона» розгромила «Жирону»

    Після цієї перемоги «Барселона» збільшила свій відрив від «Атлетіко» до 10 очок
    В матчі 25 туру Ла ЛІги «Барселона» каменя на камені не залишила від «Жирони» (6:1). Рахунок швидким голом відкрив Порту, виборовши м'яч в Умтіті. Однак Суарес майже одразу зрівняв рахунок в матчі. Далі Мессі відзначився дублем, а Луїс ще в першому таймі зробив рахунок розгромним. Голи Коутінью та Суареса в другій половині
    • Сьогодні, 10:43
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    &laquo;Барселона&raquo; &ndash; &laquo;Жирона&raquo;. Фото: Ла Ліга
    «Барселона» – «Жирона». Фото: Ла Ліга

    Після цієї перемоги «Барселона» збільшила свій відрив від «Атлетіко» до 10 очок

    В матчі 25 туру Ла ЛІги «Барселона» каменя на камені не залишила від «Жирони» (6:1).

    Рахунок швидким голом відкрив Порту, виборовши м'яч в Умтіті. Однак Суарес майже одразу зрівняв рахунок в матчі. Далі Мессі відзначився дублем, а Луїс ще в першому таймі зробив рахунок розгромним. Голи Коутінью та Суареса в другій половині гри вже нічого не вирішували.

    Слід відзначити, що Піке отримав пошкодження та був замінений. Серйозність травми ще невідома, але ймовірно, що Жерар пропустить матч-відповідь Ліги чемпіонів проти «Челсі». Семеду також отримав пошкодження, але дограв матч до кінця.

    Після цієї перемоги «Барселона» збільшила свій відрив від «Атлетіко» до 10 очок, але в «матрацників» ще є матч в запасі.

    Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

    25-ий тур

    «Барселона» – «Жирона» – 6:1

    Голи: Суарес(5, 44, 76), Мессі(30, 36), Коутінью(66) – Порту(2)

    Джерело: Футбол 24

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