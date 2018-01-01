Чемпіонат Іспанії. «Реал» у перенесеному матчі 16 туру обіграв «Леганес»
- Вчора, 22:06
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Господарі першими відкрили рахунок, однак потім пропустили тричі
У середу, 21 лютого, відбувся перенесений матч 16 туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому «Леганес» приймав «Реал».
Впевнену перемогу з рахунком 3:1 здобули гості з Мадрида.
Мадридський клуб набрав 48 очок, обійшов «Валенсію» (46 очок) і розташувався на третьому місці, відстаючи від «Атлетико» (55) і «Барселони» (62).
Чемпіонат Іспанії з футболу
Перенесений матч 16-го туру
«Леганес» - «Реал» 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - Бустінса (6), 1:1 - Васкес (11), 1:2 - Каземіро (29), 1:3 - Рамос (90, пен)
«Леганес»: Куельяр, Бустінса, Ріко, Тіто, Сіовас (Мантовані, 46), Пірес, Гумбау (Перес, 46), Ерасо, Ель-Жар, Рамос (Амрабат, 72), Бовю
«Реал»: Касілья, Варан, Тео, Карвахаль, Рамос, Каземіро, Ковачич (Себальос, 90), Іско (Льоренте, 87), Васкес, Асенсіо, Бензема (Бейл, 76)
Попередження: Ріко (51), Рамос (57), Куельяр (85), Перес (86)