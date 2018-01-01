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    Чемпіонат Іспанії. «Реал» у перенесеному матчі 16 туру обіграв «Леганес»

    Господарі першими відкрили рахунок, однак потім пропустили тричі
    У середу, 21 лютого, відбувся перенесений матч 16 туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому «Леганес» приймав «Реал». Впевнену перемогу з рахунком 3:1 здобули гості з Мадрида. Мадридський клуб набрав 48 очок, обійшов «Валенсію» (46 очок) і розташувався на третьому місці, відстаючи від «Атлетико»
    • Вчора, 22:06
    • Розсилка
    Фото: laliga
    Фото: laliga

    Господарі першими відкрили рахунок, однак потім пропустили тричі

    У середу, 21 лютого, відбувся перенесений матч 16 туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому «Леганес» приймав «Реал».

    Впевнену перемогу з рахунком 3:1 здобули гості з Мадрида.

    Мадридський клуб набрав 48 очок, обійшов «Валенсію» (46 очок) і розташувався на третьому місці, відстаючи від «Атлетико» (55) і «Барселони» (62).

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Перенесений матч 16-го туру

    «Леганес» - «Реал» 1:3 (1:2)

    Голи: 1:0 - Бустінса (6), 1:1 - Васкес (11), 1:2 - Каземіро (29), 1:3 - Рамос (90, пен)

    «Леганес»: Куельяр, Бустінса, Ріко, Тіто, Сіовас (Мантовані, 46), Пірес, Гумбау (Перес, 46), Ерасо, Ель-Жар, Рамос (Амрабат, 72), Бовю

    «Реал»: Касілья, Варан, Тео, Карвахаль, Рамос, Каземіро, Ковачич (Себальос, 90), Іско (Льоренте, 87), Васкес, Асенсіо, Бензема (Бейл, 76)

    Попередження: Ріко (51), Рамос (57), Куельяр (85), Перес (86)

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