Чемпіонат Іспанії. «Реал» у перенесеному матчі 16 туру обіграв «Леганес»

Господарі першими відкрили рахунок, однак потім пропустили тричі

У середу, 21 лютого, відбувся перенесений матч 16 туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому «Леганес» приймав «Реал». Впевнену перемогу з рахунком 3:1 здобули гості з Мадрида. Мадридський клуб набрав 48 очок, обійшов «Валенсію» (46 очок) і розташувався на третьому місці, відстаючи від «Атлетико»