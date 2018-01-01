Чемпіонат Іспанії. «Реал» у стартовому матчі 26 туру сенсаційно програв «Еспаньолу»
- Вчора, 22:56
-
Розсилка
Фото: AS
Єдиний гол був забитий уже у доданий час
У вівторок, 27 лютого, стартував 26-й тур чемпіонату Іспанії з футболу.
Так, «Реал» на виїзді сенсаційно програв «Еспаньолу».
Єдиний гол у матчі вже у доданий до другого тайму час забив нападник господарів поля Жерар Морено.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 26-го туру
«Еспаньол» - «Реал» 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Морено (90+3)
«Еспаньол»: Лопес, Дуарте, Каріколь, Марк Наварро, Лопес Сільва, Дардер, Санчес, Санчес (Гранеро, 70), П'ятті (Баптістао, 79), Гарсія, Морено
«Реал»: Навас, Рамос, Начо, Хакимі, Варан, Іско (Бензема, 69), Васкес, Асенсіо, Льоренте, Бейл (Себальос, 81), Ковачич (Майораль, 89)
Попередження: Бейл (37), Каріколь (81)