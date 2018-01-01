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    Чемпіонат Іспанії. «Реал» у стартовому матчі 26 туру сенсаційно програв «Еспаньолу»

    Єдиний гол був забитий уже у доданий час
    У вівторок, 27 лютого, стартував 26-й тур чемпіонату Іспанії з футболу. Так, «Реал» на виїзді сенсаційно програв «Еспаньолу». Єдиний гол у матчі вже у доданий до другого тайму час забив нападник господарів поля Жерар Морено. Чемпіонат Іспанії з футболу Матч 26-го туру «Еспаньол» - «Реал» 1:0
    • Вчора, 22:56
    • Розсилка
    Фото: AS
    Фото: AS

    Єдиний гол був забитий уже у доданий час

    У вівторок, 27 лютого, стартував 26-й тур чемпіонату Іспанії з футболу.

    Так, «Реал» на виїзді сенсаційно програв «Еспаньолу».

    Єдиний гол у матчі вже у доданий до другого тайму час забив нападник господарів поля Жерар Морено.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 26-го туру

    «Еспаньол» - «Реал» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Морено (90+3)

    «Еспаньол»: Лопес, Дуарте, Каріколь, Марк Наварро, Лопес Сільва, Дардер, Санчес, Санчес (Гранеро, 70), П'ятті (Баптістао, 79), Гарсія, Морено

    «Реал»: Навас, Рамос, Начо, Хакимі, Варан, Іско (Бензема, 69), Васкес, Асенсіо, Льоренте, Бейл (Себальос, 81), Ковачич (Майораль, 89)

    Попередження: Бейл (37), Каріколь (81)

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