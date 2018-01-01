Чемпіонат Іспанії. «Реал» у стартовому матчі 26 туру сенсаційно програв «Еспаньолу»

Єдиний гол був забитий уже у доданий час

У вівторок, 27 лютого, стартував 26-й тур чемпіонату Іспанії з футболу. Так, «Реал» на виїзді сенсаційно програв «Еспаньолу». Єдиний гол у матчі вже у доданий до другого тайму час забив нападник господарів поля Жерар Морено. Чемпіонат Іспанії з футболу Матч 26-го туру «Еспаньол» - «Реал» 1:0