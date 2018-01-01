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    Чемпіонат Іспанії. «Реал» забив сім голів «Депортиво». Інші матчі

    21 січня відбулися чергові матчі 20-го туру іспанської Прімери
    У неділю, 21 січня, відбулися чергові матчі чемпіонаті Іспанії з футболу. Так, «Барселона» розгромила «Бетіс», а «Реал» розтрощив «Депортиво». В інших матчах «Реал Сосьєдад» програв «Сельті», а «Алавес» зіграв внічию з «Леганесом». Чемпіонат Іспанії з
    • Сьогодні, 09:03
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    Фото: Ла Ліга
    Фото: Ла Ліга

    21 січня відбулися чергові матчі 20-го туру іспанської Прімери

    У неділю, 21 січня, відбулися чергові матчі чемпіонаті Іспанії з футболу.

    Так, «Барселона» розгромила «Бетіс», а «Реал» розтрощив «Депортиво».

    В інших матчах «Реал Сосьєдад» програв «Сельті», а «Алавес» зіграв внічию з «Леганесом».

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    20-й тур

    «Алавес» - «Леганес» 2:2 (0:0)

    Голи: 1:0 - Мунір (46), 2:0 - Педраса (52), 2:1 - Пірес (75, пен), 2:2 - Сальдуа (90)

    «Реал» - «Депортиво» 7:1 (2:1)

    Голи: 0:1 - Адріан (23), 1:1 - Начо (32), 2:1 - Бейл (42), 3:1 - Бейл (58), 4:1 - Модрич (68), 5:1 - Роналду (78), 6:1 - Роналду (84), 7:1 - Начо (88)

    «Реал Сосьєдад» - «Сельта» 1:2 (1:1)

    Голи: 1:0 - Вілліан Жозе (10), 1:1 - Аспас (20, пен), 1:2 - Максі Гомес (75)

    «Бетіс» - «Барселона» 0:5 (0:0)

    Голи: 0:1 - Ракітич (59), 0:2 - Мессі (64), 0:3 - Суарес (69), 0:4 - Мессі (80), 0:5 - Суарес (89)

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