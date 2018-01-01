  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Італії. «Лаціо» впевнено переграв «Верону»

    19 лютого відбувся заключний матч 25 туру італійської Серії А
    У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 25-го туру чемпіонату Італії з футболу. Так, в останньому матчі туру «Лаціо» вдома впевнено переграв «Верону». За господарів поля дубль на свій рахунок записав Чіро Іммобіле. Чемпіонат Італії з футболу 25-й тур «Лаціо» - «Верона» 2:0 (0:0) Голи:
    • Сьогодні, 08:20
    • Розсилка
    Лаціо не залишив шансів Вероні. Фото:&nbsp;<span>Gazzetta della Sport</span>
    Лаціо не залишив шансів Вероні. Фото: Gazzetta della Sport

    19 лютого відбувся заключний матч 25 туру італійської Серії А

    У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 25-го туру чемпіонату Італії з футболу.

    Так, в останньому матчі туру «Лаціо» вдома впевнено переграв «Верону».

    За господарів поля дубль на свій рахунок записав Чіро Іммобіле.

    Чемпіонат Італії з футболу

    25-й тур

    «Лаціо» - «Верона» 2:0 (0:0)

    Голи: 1:0 - Іммобіле (55), 2:0 - Іммобіле (60)

    .png_72

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ