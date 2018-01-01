Чемпіонат Італії. «Лаціо» впевнено переграв «Верону»
- Сьогодні, 08:20
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Лаціо не залишив шансів Вероні. Фото: Gazzetta della Sport
19 лютого відбувся заключний матч 25 туру італійської Серії А
У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 25-го туру чемпіонату Італії з футболу.
Так, в останньому матчі туру «Лаціо» вдома впевнено переграв «Верону».
За господарів поля дубль на свій рахунок записав Чіро Іммобіле.
Чемпіонат Італії з футболу
25-й тур
«Лаціо» - «Верона» 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Іммобіле (55), 2:0 - Іммобіле (60)