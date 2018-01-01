Чемпіонат Італії. «Рома» переграла «Удінезе» перед матчем з «Шахтарем»

21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»

«Рома» на виїзді перемогла «Удінезе» в 25 турі Серії А. Перший гол на 70 хвилині забив Дженгіз Ундер. Турок відкрив рахунок потужним ударом з лінії штрафного майданчика в дальній кут. «Удінезе» мав шанси відігратися, але на останніх хвилинах вдруге пропустив – Наінгголан створив ідеальний момент для



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«Удінезе» - «Рома». Фото: Getty Images

21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»

«Рома» на виїзді перемогла «Удінезе» в 25 турі Серії А.

Перший гол на 70 хвилині забив Дженгіз Ундер. Турок відкрив рахунок потужним ударом з лінії штрафного майданчика в дальній кут. «Удінезе» мав шанси відігратися, але на останніх хвилинах вдруге пропустив – Наінгголан створив ідеальний момент для Перотті.

«Рома» здобула третю поспіль перемогу в Серії А, набрала 50 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що 21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

Чемпіонат Італії. Серія А

25-ий тур

«Удінезе» - «Рома» - 0:2

Голи: Ундер(70), Перотті(90)

«Рома»: Аліссон - Фасіо, Манолас, Жезус, Флоренці - Пеллегріні, де Россі, Наінгголан, Ундер, Ель-Шаараві - Джеко

Джерело: Футбол 24