Чемпіонат Італії. «Рома» переграла «Удінезе» перед матчем з «Шахтарем»
- Сьогодні, 19:51
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21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»
«Рома» на виїзді перемогла «Удінезе» в 25 турі Серії А.
Перший гол на 70 хвилині забив Дженгіз Ундер. Турок відкрив рахунок потужним ударом з лінії штрафного майданчика в дальній кут. «Удінезе» мав шанси відігратися, але на останніх хвилинах вдруге пропустив – Наінгголан створив ідеальний момент для Перотті.
«Рома» здобула третю поспіль перемогу в Серії А, набрала 50 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що 21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».
Чемпіонат Італії. Серія А
25-ий тур
«Удінезе» - «Рома» - 0:2
Голи: Ундер(70), Перотті(90)
«Рома»: Аліссон - Фасіо, Манолас, Жезус, Флоренці - Пеллегріні, де Россі, Наінгголан, Ундер, Ель-Шаараві - Джеко
Джерело: Футбол 24