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    Чемпіонат Італії. «Рома» переграла «Удінезе» перед матчем з «Шахтарем»

    21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»
    «Рома» на виїзді перемогла «Удінезе» в 25 турі Серії А. Перший гол на 70 хвилині забив Дженгіз Ундер. Турок відкрив рахунок потужним ударом з лінії штрафного майданчика в дальній кут. «Удінезе» мав шанси відігратися, але на останніх хвилинах вдруге пропустив – Наінгголан створив ідеальний момент для
    • Сьогодні, 19:51
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    &laquo;Удінезе&raquo; - &laquo;Рома&raquo;. Фото: Getty Images
    «Удінезе» - «Рома». Фото: Getty Images

    21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»

    «Рома» на виїзді перемогла «Удінезе» в 25 турі Серії А.

    Перший гол на 70 хвилині забив Дженгіз Ундер. Турок відкрив рахунок потужним ударом з лінії штрафного майданчика в дальній кут. «Удінезе» мав шанси відігратися, але на останніх хвилинах вдруге пропустив – Наінгголан створив ідеальний момент для Перотті.

    «Рома» здобула третю поспіль перемогу в Серії А, набрала 50 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці.

    Нагадаємо, що 21 лютого римляни зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

    Чемпіонат Італії. Серія А

    25-ий тур

    «Удінезе» - «Рома» - 0:2

    Голи: Ундер(70), Перотті(90)

    «Рома»: Аліссон - Фасіо, Манолас, Жезус, Флоренці - Пеллегріні, де Россі, Наінгголан, Ундер, Ель-Шаараві - Джеко

    Джерело: Футбол 24

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