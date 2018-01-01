Чемпіонат Італії. Суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів програв «Мілану» . Інші матчі
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25 лютого відбулися матчі 26 туру італійської Серії А
У неділю, 25 лютого, відбулися матчі 26-го туру чемпіонату Італії з футболу.
Так, «Кротоне» програв СПАЛу, «Ювентус» зіграв внічию з «Аталантою», «Сампдорія» переграла «Удінезе, «Сассуоло» розгромно програв «Лаціо», «Фіорентина» перемогла «К'єво», «Верона» була сильніше за «Торіно», а «Рома» програла «Мілану».
Чемпіонат Італії з футболу
Матчі 26 туру
«Кротоне» - СПАЛ 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Антенуччі (37), 1:1 - Будімір (49), 1:2 - Шимич (51), 1:3 - Палоскі (63), 2:3 - Будімір (86)
«Сампдорія» - «Удінезе» 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Сільвестре (35), 2:0 - Сапата (83), 2:1 - Аднан (90)
«Сассуоло» - «Лаціо» 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - Мілінкович-Савич (7), 0:2 - Іммобіле (31), 0:3 - Мілінкович-Савич (46)
«Фіорентина» - «К'єво» 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Бірагі (6)
«Верона» - «Торіно» 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Валоті (12), 1:1 - Ньянг (49), 2:1 - Валоті (77)
«Ювентус - «Аталанта 0:0
«Рома» - «Мілан» 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Кутроне (48), 0:2 - Калабрія (74)