Чемпіонат Німеччини. «Айнтрахт» переграв «Лейпциг»

19 лютого відбувся заключний матч 23 туру німецької Бундесліги

У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу. Так, в останньому матчі туру «Айнтрахт» з рахунком 2:1 переграв РБ «Лейпциг». Гості першими відкрили рахунок, коли на 13-й хвилині відзначився Жан-Кевін Огюстен. Втім, вже через дев'ять хвилин Тімоті Чендлер рахунок зрівняв, а ще