Чемпіонат Німеччини. «Айнтрахт» переграв «Лейпциг»
- Сьогодні, 08:03
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Айнтрахт - Лейпциг. Фото: bundesliga.com
19 лютого відбувся заключний матч 23 туру німецької Бундесліги
У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.
Так, в останньому матчі туру «Айнтрахт» з рахунком 2:1 переграв РБ «Лейпциг».
Гості першими відкрили рахунок, коли на 13-й хвилині відзначився Жан-Кевін Огюстен.
Втім, вже через дев'ять хвилин Тімоті Чендлер рахунок зрівняв, а ще 26-й хвилині матчу Кевін-Прінс Боатенг вивів господарів поля вперед.
Більше рахунок на табло не змінювався.
Чемпіонат Німеччини з футболу
23-й тур
«Айнтрахт» Ф - «РБ Лейпциг» 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - Огюстен (13), 1:1 - Чендлер (22), 2:1 - Боатенг (26)