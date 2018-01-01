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    Чемпіонат Німеччини. «Айнтрахт» переграв «Лейпциг»

    19 лютого відбувся заключний матч 23 туру німецької Бундесліги
    У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу. Так, в останньому матчі туру «Айнтрахт» з рахунком 2:1 переграв РБ «Лейпциг». Гості першими відкрили рахунок, коли на 13-й хвилині відзначився Жан-Кевін Огюстен. Втім, вже через дев'ять хвилин Тімоті Чендлер рахунок зрівняв, а ще
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    Айнтрахт - Лейпциг. Фото:&nbsp;bundesliga.com
    Айнтрахт - Лейпциг. Фото: bundesliga.com

    19 лютого відбувся заключний матч 23 туру німецької Бундесліги

    У понеділок, 19 лютого, відбувся заключний матч 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.

    Так, в останньому матчі туру «Айнтрахт» з рахунком 2:1 переграв РБ «Лейпциг».

    Гості першими відкрили рахунок, коли на 13-й хвилині відзначився Жан-Кевін Огюстен.

    Втім, вже через дев'ять хвилин Тімоті Чендлер рахунок зрівняв, а ще 26-й хвилині матчу Кевін-Прінс Боатенг вивів господарів поля вперед.

    Більше рахунок на табло не змінювався.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    23-й тур

    «Айнтрахт» Ф - «РБ Лейпциг» 2:1 (2:1)

    Голи: 0:1 - Огюстен (13), 1:1 - Чендлер (22), 2:1 - Боатенг (26)

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